Pēc 2 dienām Imantā atrod meiteni, kura no mājām aizbēga sava tēva dēļ

1.augusta naktī RPP Kurzemes pārvaldes darbinieki saņēma informāciju no kādas satrauktas mātes par savu meitu, kura pirms divām dienām aizbēgusi no mājām. Sieviete sākotnēji vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu, taču vēlāk atvasi mēģinājusi atrast pati ar mobilā telefona GPS signāla palīdzību. Meitas atrašanās vieta regulāri mainījusies, līdz ar to jaunāko informāciju par atvases atrašanās vietu sieviete nodeva policijas darbiniekiem operatīvai darbībai.

Likumsargi, apsekojot sievietes norādīto apkaimi, pamanīja aprakstam atbilstošu meiteni. Pusaudze sēdēja sabiedriskā transporta pieturvietā. Pārbaudot viņas datus, apstiprinājās izsaucējas sniegtā informācija - meitene bija izsludināta meklēšanā.

Pārrunu laikā pusaudze atklāja, ka tēvs vairākas reizes pret viņu pacēlis roku, taču māte vienmēr nostājusies tēva pusē. Pēdējā reizē meitene tēvam nozagusi 50 eiro un aizbēgusi no mājām. Pusaudze kategoriski atteicās atgriezties mājās, kamēr tur būšot tēvs.

Jauniete tika nogādāta Valsts policijā Nepilngadīgo prevencijas nodaļā, kuras darbinieki izvērtēs meitenes sniegto informāciju par iespējamo vardarbību ģimenē.