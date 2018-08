Deputāts vēlas sagaidīt politiskā spēka vērtējumu par rīcību. "Tad arī domāšu. Es palieku pie sava - aizstāvēju savus bērnus -, un ar politiku tam nav saistības," pauda deputāts, solot pēc notikušā strādāt ar vēl lielāku sparu.

Viņš arī atzina, ka jūlija domes sēdē lietojis necenzētus vārdus, taču neuzskata to par pārkāpumu. Pretenziju gadījumā Leja aicina deputātus vai domes priekšsēdētāju Daigu Jurēvicu (LZS), kura gan par konfliktu nedēļas nogalē, gan par domes sēdē notikušo paziņoja "Facebook", vērsties domes Ētikas komisijā.

Jau vēstīts, ka partijas "Saskaņa" Revīzijas komisija vērtēs Lejas rīcību saistībā ar notikušo kautiņu svētdien Carnikavā sporta pasākuma laikā, pavēstīja partijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Urbanovičs.

Tikmēr Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska apliecināja, ka Saulkrastu iecirknī ir saņemta informācija par konfliktu un patlaban tiek skaidroti notikušā apstākļi.

Partijas "Saskaņa" priekšsēdētājs Nils Ušakovs pauda, ka arī Leja ir iesniedzis iesniegumu Valsts policijā (VP) par vardarbību, kas esot pielietota pret viņa bērniem. Pašlaik Ušakova rīcībā esošā informācija liekot viņam domāt, ka Leja esot rīkojies pareizi. Reizē partijas līderis atzīst, ka partijas pārstāvja rīcība ir bijusi pārāk emocionāla. "Lai vērtētu tālāk, sagaidīsim Valsts policijas atzinumu," pauda Ušakovs.

Urbanovičs norādīja, ka šo situāciju uzskata par nopietnu un ka to vērtēs Revīzijas komisija, kura partijā atbild arī par ētikas jautājumu izskatīšanu. Tāpat šī jautājuma izskatīšanā iesaistīsies "Saskaņas" Vidzemes kurators Aleksandrs Sakovskis, kurš šajā novadā koordinē partijas nodaļu darbu un kuram tāpēc ir visciešākā komunikācija ar politiskā spēka Carnikavas nodaļu.

Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka VP pārbaudīs kautiņa apstākļus, kuru esot izraisījis Carnikavas novada domes deputāts Leja.

Carnikavā florbola spēles laikā uz laukuma izskrēja vietējās pašvaldības deputāts Jānis Leja („Saskaņa”) un piekāva vienu no spēlētājiem, kurš pēc tam tika nogādāts Gaiļezera slimnīcā. Incidentā piedalījās arī deputāts Gatis Miglāns (Nacionālā apvienība). Kamēr mediķi cietušajam uzlika šuves, notikuma vietā ieradās pašvaldības policija, kas lietas materiālus jau nodevusi Valsts policijai.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica (LZS) par incidentu „Facebook” raksta: „Jautājums ir tikai viens - kas būtu jādara deputātam, kurš, vērojot florbola spēli, nespēja savaldīt savas emocijas, metās laukumā un brutāli piekāva vienu no spēlētājiem visu skatītāju un, pats galvenais, savu un visu citu bērnu klātbūtnē?”. Jurevica publicējusi arī kautiņa foto, kurā redzams deputāts Jānis Leja sporta laukumā tuvojamies kādam vīrietim, kas saliecies cenšas aizstāvēties, un to komentējusi pāris vārdiem: „Viss pateikts...”

Carnikavā florbola sacensības beidzās ar vietējo deputātu dūru izvicināšanu spēles laukumā. (Foto: Daiga Jurevica/Facebook)

Incidents notika svētdien, 29. Jūlijā, ielu florbola sacensību laikā. Jurēvica informē, ka cietušajam ir smadzeņu satricinājums, kā arī brūcei uzliktas trīs šuves.

Jānis Leja, kurš izskrēja florbola laukumā un sāka kautiņu, apgalvo, ka tā rīkojies, aizstāvot savus 11 un 16 gadus vecos dēlus, kas piedalījās spēlē: „Ļoti vienkārši - es aizstāvēju savus bērnus! Redzēju, kā divi pieaugušie – lieli veči Gatis Miglāns un Gatis Lūsis manam vecākajam dēlam, kurš spēlēja komandā pret viņiem, sit pa muguru un kaklu. Jebkurš vecāks šādā situācijā būtu aizstāvējis savu bērnu! Es izskrēju laukumā un iesitu vienam no pāridarītājiem pa aci”.

Gatis Miglāns Jauns.lv pastāstīja, ka viss bija gluži citādāk nekā to apgalvo Leja: „Spēle notika bez tiesneša – tiesājam paši, un līdz ar to „Ghetto games” formāts (paši dalībnieki vienojas par noteikumu pārkāpumiem pēc savstarpējas cieņa principa) ir mazliet asāks. Spēles laikā notika grūstīšanās starp manu komandas biedru Gati Lūsi un pretinieku (iespējams, tas bija Lejas dēls). Šādas epizodes florbolā mēdz būt – tas nav nekas ārkārtējs. Es nostājos vidū starp abiem, un tajā brīdī no aizmugures pienāca Leja un mēģināja man iesist. Es jau nekādu milzīgu sitienu nesaņēmu, un tad Leja sita Lūsim - viņam Leja pārsita uzaci”.

Miglāns uzskata, ka Leja konfliktus risina „deviņdesmito gadu stilā”, un nav pārliecināts, ka normāli spēs turpināt darbu domē ar deputātu, kurš „reaģē tik sakāpināti, rupjiem vārdiem lamājas bērnu klātbūtnē”.

Kauslim draud pat septiņi gadi aiz restēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis notikušo Jauns.lv komentē šādi: „Deputātam par fizisku vardarbību un miesas bojājumu nodarīšanu būtu jānoliek mandāts” un teic, ka Lejas rīcība neatbilst nekādām ētikas normām. Turklāt deputāta rīcība pārkāpj Carnikavas novada pašvaldības Ētikas kodeksa 23. punktu, kas paredz to, ka ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas sabiedrībā nerada šaubas par viņa spējām godprātīgi veikt savus amata pienākumus



„Šāda situācija absolūti nav pieņemama. Lai arī kāda būtu bijusi „Saskaņas” deputāta motivācija vai tā brīža emocionālais stāvoklis, nav pieļaujams, ka publiskā pasākumā pieaudzis cilvēks, kas turklāt pārstāv pašvaldību, ar tīšu nodomu nodara miesas bojājumus jaunietim, kas piedalās pasākumā. Fiziska vardarbība nav ētiska un ir sodāma likumu. Tādēļ es ceru, ka cietušais vērsīsies pret deputātu par nodarītajiem miesas bojājumiem, kā arī par morālo pāridarījumu. Šādam deputātam viennozīmīgi nav vietas lēmējvarā, un, manuprāt, deputātam būtu jānoliek mandāts.”

Jānorāda, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sods par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu var būt brīvības atņemšana līdz pat 7 gadiem, ņemot vērā faktiskos apstākļus un likuma pārkāpumam piemērojamo Krimināllikuma pantu.