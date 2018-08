“Rīgas satiksme” aicina vecākus līdz 25. augustam aizpildīt pieteikumus Skolēna e-kartei portālā eriga.lv

Portālā www.eriga.lv viens no vecākiem aizpilda pieteikumu Skolēna e-kartei. Dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski - jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto informāciju, “Rīgas satiksme” izgatavos Skolēna e-karti un nogādās to izglītības iestādē, kur to izsniegs audzēkņiem.

Skolēna e-karte veic gan skolēna apliecības funkciju, gan e-talona funkciju braukšanai sabiedriskajā transportā. Tāpat vairākās Rīgas skolās tā darbojas arī kā elektroniskā atslēga un maksāšanas līdzeklis par ēdināšanu.

Plašāku informāciju par "Rīgas satiksmes" piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos "twitter", "facebook" un "draugiem.lv".

Skats uz Rīgas pašvaldībās portālu eriga.lv. (Foto: Rīgas satiksme )