Medaļas ieguva Artis Vijups no Salaspils 1.vidusskolas, Ansis Gustavs Andersons no Druvas vidusskolas un Matīss Kristiņš no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, bet, lai sagatavotos šai olimpiādei viņi papildu apmeklēja programmēšanas nodarbības Pirmajā programmēšanas skolā.

Olimpiādē 1.vietu un 2.vietu ieguva Jegors Lifars un Antons Sadovničijs no Krievijas. Lietuvas pārstāvji nesaņēma nevienu medaļu, bet igauņi saņēma divas bronzas medaļas. Pavisam tika sadalītas sešas zelta, 13 sudraba un 27 bronzas medaļas.

Olimpiādē piedalījās 80 skolēni no 23 valstīm. Latviju pārstāvēja četri skolēni. Šī bija jau otrā Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde.