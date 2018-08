Vietējiem aizdomas, ka skandalozie regbisti Mērsragā paveikuši arī citus nedarbus

Dienu pirms nometnes sākuma jaunie sportisti treneru vadībā divos busiņos izbraukājuši kāpas. Un tā vietā, lai pieaugušie uzraudzītu puikas un viņu peldēšanos, viņi rakuši no smiltīm ārā iestigušo mikroautobusu. Vietējie gan nav piefiksējuši, ka tie bijuši tieši jaunie regbisti (tas nav ne uzfilmēts, ne nofotografēts), bet viņi apgalvo, ka tie bija regbija nometnes dalībnieki, kuri izbraukāja īpašo dabas aizsardzības zonu – kāpas iepretim Mērsraga baznīcai dienu pirms nometnes atklāšanas, 22. jūlijā.

Kristīne Pazare, īpašuma Bākas ielā 20 saimniece, Jauns.lv pastāstīja: „22. jūlijā ap pusdienlaiku ar vēl divām draudzenēm peldējāmies jūrā. Tad pie jūras piebrauca divi mikroautobusi, no kuriem izspurdza astoņi puikas un metās jūrā, un tikai pēc brīža nāca pieaugušie – trīs vai četri vīrieši. Gaisotne palielās kompānijas starpā bija pacilājoša un priecīga. Pēc laiciņa no savas mājas vērojām, kā viens no busiņiem iestiga smiltīs. Sākumā puikas vēroja, kā pieaugušie rok ar lāpstu, tad ar auto burtiski uzar kāpu, tad bērni acīmredzot tika aizsūtīti prom – viņi aizgāja Mērsraga centra virzienā.

Ļoti pamācoši no pedagoģiskā viedokļa, kā izturēties pret dabas aizsargjoslu. Kad busiņš bija veiksmīgi izvilkts, protams, nekas netika savākts; ne kāpa sakārtota, ne no īpašuma paņemtie koka stumbri novietoti atpakaļ, kas tur stāvēja pēc meža tīrīšanas. Jā, pie iebraucamā ceļa uz jūru nav lieguma norādes, bet man jau liekas pašsaprotami, ka nedrīkst ar auto pie jūras braukt. Tagad šādu zīmi esam pasūtījuši, lai kā neriebtos tādu uzstādīt savā īpašumā, bet tikai šādu tipiņu dēļ būs vien jārīkojas, jo ne jau viņi vienīgie”.

Interesanta nomatne un audzinošie faktori! Žēl, ka nefiksēju notiekošo”.

Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš Jauns.lv pauda, ka žēl, ka nav ne nofotografēts, ne nofilmēts, ka „sportistu” busiņš izbraukājis kāpas, jo tas kalpotu par pamatu, lai dabas postītājiem uzliktu sodu par neatļautu iebraukšanu kāpu zonā.

