Veikalu tīklā „Cenu klubs" klasiskie ventilatori bija pieejami vēl sestdien, bet tā arī bija pēdējā diena, kad tie tur redzēti. Vai un kad tie būs pieejami, ziņu nav. "Tuvākā laikā varbūt, ka nebūs. Nezinām par pasūtījumiem neko," raidījumam stāstīja pārdevēja.

Arī veikalu tīklā "Depo" raidījumam atzina, ka ventilatori vairs nav un kādu laiku veikala plauktos nebūs pieejami. "Neviens jums tādu informāciju, [kad ventilatori būs pieejami], nevarēs pateikt. Noteikti iepirkti ir, bet, kad atnāks, grūti teikt," stāstīja pārdevēja. Ja ventilatori ir pasūtīti, tos, iespējams, var nākties gaidīt nedēļām ilgi. Dažus tirgotājus tas var mudināt jaunus pasūtījumu vairs neveikt vispār, jo tad ventilatori nevienam vairs nebūs vajadzīgi.

Veikalu tīklā „Maxima" arī gandrīz visos veikalos ventilatori izpirkti rekordīsā laikā. Pēdējie no veikalu plauktiem pazuduši svētdien, bet papildus tos šogad nav plānots iegādāties. "Diemžēl pašlaik lielākajā daļā mūsu veikalu arī ventilatori beigušies. Tā kā sezonālās preces vasarai tiek plānotas laikus, pat sešus līdz astoņus mēnešus pirms iestājas sezona, tad ir grūti prognozēt, cik ilgi vasara būs tik karsta. Līdz ar to nav vairs īsti jēgas pasūtīt preces, nezinot to, vai varam rēķināties, ka šī prece tiks izpārdota," stāsta „Maxima" pārstāve Liene Dupate Ugule. Pēc "Maxima" pārstāves teiktā, pasūtot ventilatorus, piemēram, Ķīnā vai citās Austrumu valstīs, to nonākšana līdz Latvijai prasa vismaz mēnesi. Ventilatorus varētu iepirkt Eiropā, bet arī tur lielā karstuma dēļ tie kļuvuši par deficīta preci.

Ventilatoru faktiski nav arī veikalu tīklā „Rimi", „K Senukai", „Elkor". Interneta veikalu piedāvājumos var redzēt, ka pirmdien iegādātu gaisa dzesētāju piegāde tiek solīta ātrākais 9. augustā. „LNT Ziņām" gan zināmi gadījumi, ka arī interneta veikalos nav 100% garantijas, ka solītajā datumā ventilatori tiešām būs.

Līdzīgu situāciju, kad jūlija vidū Latvijā bija izpirkti visi ventilatori, Latvijas tirdzniecības nozare piedzīvoja 2010. gadā, kad valsti arī bija piemeklējis ilgstošs karstums. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā šogad piecos mēnešos ievesti kopumā 95 320 galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori, kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 vatus. Visvairāk jeb 64 255 ventilatori ievesti no Polijas, vēl 23 474 importēti no Spānijas un 6151 - no Lietuvas.