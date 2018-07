Policija pieķērusi indīgo zirnekļu plakātu līmētāju: pēc pieejamā video materiāla lūdz atpazīt vīrieti

Tāpat policija aicina pieteikties plakātu līmētāju pašam, jo agri vai vēlu tāpat kāds viņu atpazīs.

Jau iepriekš ziņots, ka šorīt, 30.jūlijā, Rīgas pašvaldības policija saņēma informāciju no Veselības Inspekcijas par to, ka Rīgā vairākas sabiedriskā transporta pieturās izplatīti plakāti, kas satur viltus informāciju. Proti, plakātos izplatīts paziņojums par indīgiem zirnekļiem, par kuriem it kā brīdinot Veselības inspekcija un citi operatīvie dienesti.

Šī ir viltus ziņa un pašlaik bažām nav nekāda pamata. Šādas informācijas izplatīšanu nav saskaņojusi ne Veselības inspekcija, ne arī citi operatīvie dienesti, ne arī Rīgas satiksme, kuras pieturvietās šādi plakāti izlīmēti.

Pašlaik par apzinātu informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai apzinātu nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā rezultātā ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citi speciālie dienesti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam tiek iesaistīti reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu Rīgas pašvaldības policijā uzsākta administratīvā lietvedība. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 35 līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 7000 eiro.