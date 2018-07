Policisti norādītajā Āgenskalna pārtikas veikalā sastapa izsaucēju. Apsargs līdz policijas ierašanās brīdim bija aizturējis trīs personas – kādu 1976. gadā dzimušu vīrieti un divus 2003. gadā dzimušus pusaudžus.

Izsaucējs pastāstīja, ka caur veikala videonovērošanas kamerām pamanījis divus pusaudžus alkoholisko dzērienu nodaļā. Puiši uzrunājuši kādu kungu, pēc kā viņš nopircis alkoholisko dzērienu “Jim Beam”. Vīrietis izgājis no veikala, kur viņu sagaidījuši abi jaunieši. Arī apsargs izgājis no veikala un ieraudzījis, ka vīrietis nodod puišiem alkoholisko dzērienu un sīknaudu. Viens no jauniešiem pudeli ielicis somā.

Izjautājot jauniešus par savas rīcības motīviem, viens no viņiem pastāstīja, ka viņa draudzene rīkojot dzimšanas dienas ballīti un lūgusi vienam no viņiem nopirkt alkoholu.

42 gadus vecajam vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par alkoholiskā dzēriena nodošanu nepilngadīgā rīcībai tā, ka šī viela kļuvusi viņam brīvi pieejama lietošanai. Likums nosaka, ka par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro.

Jaunieši sazvanīja savus tēvus, kuri vēlāk viņiem ieradās pakaļ. Alkoholiskais dzēriens nodots vienam no tēviem.

Lietas materiāli saistībā ar abu 15 gadus veco puišu rīcību nosūtīti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai izvērtēšanai.

Policija ir novērojusi, ka starp nepilngadīgajiem šāda veida prakse ir visai izplatīta, proti, pusaudži visai bieži pie tirdzniecības vietām mēģina uzrunāt pieaugušos, lai viņi iegādājas alkoholu un cigaretes. Vienlaikus likumsargi atgādina, ka šāda veida “palīdzība” ir administratīvi sodāma.

Policija izsaka pateicību veikala apsargam, kurš pievērsa pastiprinātu uzmanību pusaudžiem ar acīmredzamiem šāda veida nolūkiem un nepalika vienaldzīgs.