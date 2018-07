Mērsraga vidusskolā svētdien beidzās jauno regbistu vasaras nometne, ko rīkoja regbija klubs „Mītava” un kurā piedalījās četri Latvijas regbija klubi. Incidents notika ar Jaunatnes regbija centra treneriem un audzēkni.

"Viņš ir problemātisks bērns, tādēļ viņu atstājām šeit..."

Liene Birne, kura svētdien ar ģimeni atpūtās Mērsragā, portālam Jauns.lv pastāstīja, ka ap pusdienlaiku sastapa noraudājušos apmēram deviņus gadus vecu puisēnu, kuru tur vienu bija pametuši Regbija jaunatnes centra treneri. Visi pārējie bija projām, bet puisēnu atstājuši „pāraudzināšanai”, jo viņš esot „problemātisks bērns”:

„Mērsragā pie bākas sastapām mazu puisīti, apmēram deviņus gadu vecu, kurš raudot runāja pa telefonu krievu valodā, ka esot viens atstāts. Noskaidroju, ka viņš esot regbija nometnē Mērsragā. Četri treneri ar vēl septiņiem bērniem esot aizgājuši uz jūru. Viņš centās sazvanīt treneri, arī mēs, bet rezultāta nekāda. Tikai pēc minūtēm 40 izdevās sazvanīt šo treneri un izbrīna viņu teiktais: „Tas rižais, mēs zinām”. Pēc desmit minūtēm atnāca viens no treneriem, aptuveni 50 gadus vecs, sirms vīrietis, pamatīgas miesasbūves krievvalodīgais un rāja puisīti.

Centos saņemt paskaidrojumu un saņēmu atbildi: „Tu neesi viņa māte. Kas tev par daļu? Viņš ir problemātisks bērns, tādēļ viņu atstājām šeit...” Biju šokā, sekoja skaidrošanās, rezultātā māsas vīram un man tika nodarīti miesas bojājumi. Tika iesaistīta policija. Tas viss notika aptuveni 40 cilvēku acu priekšā, tostarp mazu bērnu, jo netālu ir kempings.

Vainīgais aizmuka, iespējams bija reibumā, jo, tiklīdz pieminēja policiju, bija prom. Bērni tika sagrūsti busiņos un steidzīgi aizbrauca.

Mana māsa ir pedagoģe un centās ar treneri noskaidrot, kāpēc izveidojusies šāda situācija. Viņš necentās visu paskaidrot, bet sekoja sitiens pa seju mana māsas vīram (trāpīja arī man) un teica, lai priecājamies, ka esam palikuši dzīvi. Izsaucu policiju. Policijā man paskaidroja, ka pret vainīgajiem ir ierosināti divi kriminālprocesi - gan par miesas bojājumu nodarīšanu (man par to ir ārsta slēdziens), gan par bērna atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī.

Notikušais satraucis arī regbija sabiedrību un Latvijas Regbija federācija sasaukusi sēdi, kurā izskatīs incidentu un, pēc visa spriežot, atbrīvosies no nejaukajiem treneriem”.

Policija skaidros notikušā apstākļus

Nometnes rīkotāja - regbija kluba "Mītava" galvenais treneris Roberts Bondarenko Jauns.lv pauda: „Nometne beidzās 29. jūlijā pulksten 11.00, kad Mērsraga vidusskolas darbiniece slēdza visas telpas un pārbaudīja visas istabas. Šajā rekreācijas pasākumā piedalījās četri regbija klubi: „Mītava”, Rīgas Regbija klubs, „Livonia” un Regbija jaunatnes centrs. Bērni devās mājās ar kluba transportu, katrs no klubiem veda savus bērnus patstāvīgi. Regbija jaunatnes centrs (RJC) ar saviem audzēkņiem izbrauca no nometnes pulksten 11.40. „Mītavas” sportisti izbrauca no nometnes ap 12.00 uz Jelgavu.

Runājot par pašu incidentu, tad tas notika tieši ar RJC regbija klubu, kur atbildīgie ir treneri Deniss Deņisovs un Vadims Stepanovs. Pašu situāciju nevaru komentēt, jo nebiju notikuma vietā. Nometne bija beigusies. Mūsu rekreācijas nometnē visi pedagogi strādāja brīvprātīgi nesaņemot atalgojumu, strādājām konkrētam mērķim, vēlējāmies saliedēt klubus un veicināt regbija attīstību Latvijā.

Šobrīd liela daļa uzskata, ka tieši mana kluba pedagogi ir pāridarītāji un mana kluba bērni ir cietēji. Mēs nevaram komentēt notikušo, jo paši nebijām uz vietas, nometne bija beigusies, bērni un pedagogi bija prom. Esam nosaukuši vainīgos, mēs vēlamies, lai attiecīgi tiek skaidrībā ar RJC un šī kluba pārstāvjiem un netiek "nomelnota" mūsu kluba reputācija”.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova Jauns.lv informēja: „Varam apstiprināt to, ka ir saņemts iesniegums par miesas bojājumu nodarīšanas faktu. Kā vienmēr šādās situācijās, arī šeit ir nepieciešams izraksts no ārsta par gūtajiem miesas bojājumiem. Tāpat sieviete iesniegumā aprakstījusi gadījumu, kur apmēram deviņus gadus vecs bērns ir atrasts pludmalē, atstāts bez uzraudzības.

Valsts policija skaidros notikušā apstākļus abos gadījumos – gan par miesas bojājumu nodarīšanu, gan nometnes rīkotāju atbildību”.

Te jāpiebilst, ka saskaņā ar valdības noteikumiem „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” to rīkotāji ir atbildīgi par „dalībnieku drošību saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu” un tas aizliedz bērnu pamest vienu un atstāt apstākļos, „kas apdraud viņa drošību vai veselību”.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktora vietniece Baiba Skrabāne par notikumu Mērsragā portālam Jauns.lv teica: „Šī situācija ir klajš bērnu tiesību pārkāpums – gan atstājot bērnu bez uzraudzības, gan pakļaujot to iespējamam apdraudējumam ūdens tuvumā. Atbildīgs par bērnu ir tā likumiskais pārstāvis vai persona, kam deleģētas šīs tiesības. Gadījumā, ja bērns ir kopā ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, tie ir atbildīgi par viņu. Ja bērns ir nosūtīts, piemēram, uz nometni, tad atbildība ir deleģēta nometnes vadītājam līdz brīdim, kad bērns tiek nodots atpakaļ likumisko pārstāvju atbildībā. Ar notikuma risināšanu nodarbojas Valsts policija”.