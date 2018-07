Pieteikumu par Barkevičas atstādināšanu no amata domes sēdē iesniedza trīs deputāti, no kuriem viens bija domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Butevics no Grāveru pagasta saraksta. Tieši viņš varētu kandidēt uz domes priekšsēdētāja amatu, pieļauj Barkeviča, lai gan sēdē dzirdētais viņai licis secināt, ka uz šo amatu varētu būt vairāki pretendenti.

Domes sēdē no kopumā deviņiem deputātiem atbalsts Barkevičas atstādināšanai saņemts no pieciem.

Iespējamus atstādināšanas iemeslus Barkeviča komentēja izvairīgi, sakot, ka skaidru pamatojumu sēdē nav saklausījusi. Viņa arī uzsvēra, ka drīzumā gaidāma Pāvesta Franciska vizīte Aglonā, kā arī ir vairāki citi steidzami darbi kas jārisina, tādēļ iekšējās domes lietas nedrīkstētu traucēt to risināšanai.