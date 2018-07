VDI dati liecina, ka pērn nelaimes gadījumos darbā bojā gāja 20 nodarbinātie, bet vēl desmit darbinieki atrasti miruši - šajos gadījumos iespējamas arī dabiskās nāves darba vietās. Salīdzinoši šogad līdz jūlijam dzīvību darba vietā zaudējuši jau 16 cilvēki, bet vēl 27 atrasti miruši.

Vienā no gadījumiem pērn Rīgā kāds 51 gadu vecs matrozis mira, kad, veicot kuģa priekšējā klāja uzkopšanas darbus, paslīdēja un iekrita Daugavā. Vīrietis nebija uzvilcis glābšanas vesti un nebija piesprādzējies pie kuģa margām ar drošības jostām.

Tāpat Rīgā 19 gadus vecs jaunietis mira, kad viņam darbā uzgāzās sastatņu kaudze. Viņam bija dots uzdevums tās montēt.

Savukārt 32 gadus vecs betonētājs mira, nokrītot no 9.stāva - 41 metra augstuma. VDI noskaidroja, ka darbinieks veica monolītā dzelzsbetona pārseguma veidņu montāžu. Darba gaitā viņš neievēroja tehnoloģisko procesu un, veidojot saplākšņu klāju, nevirzījās no tuvākās paneļu zonas uz pārseguma plātnes tālāko malu. Nepiestiprinoties ar pretkritiena drošības sistēmu enkurvietā un atrodoties apmēram konstrukcijas vidusdaļā, viņš sāka pārvietoties virzienā uz konstrukcijas malu. Darbiniekam pieliecoties, pārseguma konstrukcijas daļa uz kuras viņš atradās sāka brukt un betonētājs nokrita no 41 metra augstuma uz zemes.

Ventspilī 27 gadus vecs industriālais alpīnists atbrīvoja rapšu sēklu tvertni no sacietējušas rapšu sēklu masas. Notika rapšu masas nogruvums, pilnībā aprokot alpīnistu. Izmeklēšanā noskaidrojies, ka vīrietis nebija piesprādzējies pie drošības trosēm un mira, tiekot apbērts zem cietām vielām.

Nīcā darbā bojā gāja 29 gadus vecs ekskavatora vadītājs, kuram labiekārtošanas darbu laikā bija uzticēts noņemt augsnes virsējo kārtu, veidojot kaudzi, un pēc tam to iekraut kravas automašīnā. Ekskavators ar paceltu strēli pārvietojās pa būvobjektu un aiz sadales ēkas ar strēli skāra 20 kilovoltu līnijas apakšējo vadu. Ekskavators sāka degt, bet tā vadītājs, lecot ārā no tā, guva letālu strāvas triecienu.

Savukārt Limbažu pagastā, tīrot graudu torni, bojā gāja 58 gadus vecs lauksaimniecības palīgstrādnieks. Tiesu mediķi secinājuši, ka viņš bijis 3,50 promiļu reibumā un nosmacis, grautiem iekļūstot elpceļos.

Gulbenē 30 gadus vecs automehāniķis mira, tiekot piespiests pie kādas iekārtas. DVI noskaidroja, ka uz remontu bija atvesta vieglā automašīna, kurai bija jāsametina izpūtējs. Automehāniķa kolēģis iekāpa automašīnā, lai to iedarbinātu, bet saprata, ka mašīna ir aprīkota ar pretaizdzīšanas sistēmu. Pajautājis automašīnas īpašniekam, kā to atslēgt, viņš iedarbināja automašīnu, kura sāka strauji braukt uz priekšu. Viņš nepaspēja automašīnu apstādināt, pretī stāvošo automehāniķi piespiežot pie riteņu ģeometrijas regulēšanas iekārtas datora galda.

Jercēnu pagastā 38 gadus vecs vīrietis kopā ar kolēģi cirsmā izzāģēja kokus. Kolēģis pirms koka zāģēšanas pabrīdināja motorzāģa vadītāju, lai paiet nost drošā attālumā. Vīrietis pagāja malā, bet pēkšņi skrēja atpakaļ, jo bija atstājis pie koka savu zāģi un gribēja to paņemt. Tajā pašā brīdī nozāģētā koka galotne uzgāzās vīrietim virsū un viņš no gūtajām traumām mira.

