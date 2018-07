Jēkabpils Galvenā bibliotēka sociālajos tīklos dalījusies ar ierakstu: „Saņēmām kādu neparastu sūtījumu – grāmatu, kura bija jānodod bibliotēkā pirms 55 gadiem (1963. gada martā)! Šāds gadījums mūsu bibliotēkas vēsturē ir pirmo reizi, liels paldies mūsu uzticīgajam un apzinīgajam lasītājam!”

Bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša Jauns.lv pastāstīja: „Gadījums tik tiešām ir unikāls. Grāmatu mums pa pastu atsūtīja kāds bijušais lasītājs – kungs jau cienījamos gados no Ogres, viņš tagad vairs nav jēkabpilietis. 1963. gadā viņš varēja būt students. Par sūtījumu bijām patīkami pārsteigti, bieži tā negadās. Domājam apzinīgajam lasītājam izteikt pateicību par godaprātu, jo viņš no vārdnīcas varēja arī mierīgi atbrīvoties – to izmest. Grāmata izdota 1951. gadā un praktiski tās saturs jau ir novecojis, tā lasītājiem vairs nebūtu aktuāla. Bet grāmatu noteikti saglabāsim. Mums ir reto grāmatu plaukts un tajā to arī novietosim”.

Jāteic arī, ka grāmatas dzimtenē - Krievijā šī vārdnīca augstu nekotējas. Grāmatu antikvariātos un grāmatnieku interneta vietnēs var nopirkt apmēram par 05,-1,5 eiro. Tā savulaik iznāca visnotaļ ievērojamā tirāžā – 250 000 eksemplāros.

Vienlaikus Rabša teica, ka neplāno aizmāršam piemērot kavējuma naudu par laikā nenodotu grāmatu, vēl jo vairāk tāpēc, ka 1963. gadā bibliotēkā neiekasēja soda naudu par laikā nenodotām grāmatām.

Pēc pašreizēja cenrāža šī kavējuma nauda Jēkabpils bibliotēkā par 20 165 dienu kavējumu būtu 604,95 eiro, jo tur tiek iekasēti trīs centi par katru nokavēto dienu. Ja vārdnīca būtu paņemta Rīgas Centrālajā bibliotēkā, soda nauda būtu trīs reizes mazāka – 200 eiro, jo galvaspilsētas pašvaldības bibliotēkās soda nauda ir viens cents par dienu.