Ražas novākšanas laikā Rīgā atcels ierobežojumus zemnieku kravas transportam

Kravas transportlīdzekļu kustība tiks atļauta no 1. augusta līdz 16.augusta plkst. 22.00, no 20.augusta līdz 6. septembrim, no 10.septembra līdz 20. septembrim un no 24. septembra līdz 1.oktobrim šādās ielās:

· Akmeņu ielā, posmā no Mūkusalas ielas līdz Jelgavas ielai;

· Daugavgrīvas ielā, posmā no Raņķa dambja līdz Lidoņu ielai;

· Jelgavas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Vienības gatvei;

· Mūkusalas ielā, posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Akmeņu ielai;

· Raņķa dambī;

· Valguma ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim;

· Vienības gatvē, posmā no Jelgavas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei;

· 11. novembra krastmalā;

· Eksporta ielā, posmā no Muitas ielas līdz Rīgas pasažieru ostai;

· Krasta ielā, posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai;

· Uzvaras bulvārī, posmā no Akmens tilta līdz Valguma ielai;

· uz Akmens tilta.

Parasti kravas transportam liegts pārvietoties pa pilsētas centru intensīvās satiksmes stundās - darba dienu rītos no plkst.7.00 līdz 10.00 un vakaros no plkst. 16.00 līdz 19.00.