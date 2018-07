Kādreiz no īrniekiem nevarēja ne atkauties, bet tagad leģendārais Saktas ziedu tirdziņš nīkuļo. Kāpēc tā?

Vēl pirms gadiem sešiem vienas no 30 tirdzniecības vietas izsoles sākumcena bija 220 lati (313 eiro) mēnesī, bet tirgoties gribētāju bija vairāk un „Rīgas nami” vienu tirdzniecības vietu nosolīja par ievērojami augstāku cenu – no 380 līdz 680 latiem (no 540 līdz 967 eiro) bez PVN. Šobrīd aptuveni trešdaļa tirdzniecības vietu stāv tukšas un pie tām vīd uzraksts „Iznomā”, pie tam arī nomas maksa ir ievērojami zemāka nekā pirms dažiem gadiem – 230 eiro plus PVN.

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas nami” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Arāja Jauns.lv teica: „Pieredze rāda, ka tirdzniecības vietu iznomāšanai ir sezonāls raksturs, un nomnieku skaits un sastāvs mainās atkarībā no kopējā ziedu pieprasījuma tirgū. Tāpat vēlamies norādīt, ka tirdzniecības vietas Saktas puķu tirdziņā ilgstoši brīvas nestāv, un komersantu interese par tirdzniecību vienā no zināmākajām un populārākajām ziedu tirdzniecības vietām Rīgā ir pastāvīga. Tirdzniecības vietas nomas izsoles sākumcena ir 230 eiro + PVN, tāpat komersantam jārēķinās ar papildus apsaimniekošanas un komunālajiem maksājumiem, kas atkarīgi no tirdzniecības vietas kvadratūras”.

Saktas puķu tirdziņu Rīgas pašvaldība jaunā veidolā atjaunoja 2011. gada novembrī un tas izmaksāja 736 tūkstoši latu (1,047 miljoni eiro). Tā būvniecība izvērtās skandaloza. Jaunbūvētā ziedu tirgus paviljons, kas, salīdzinot ar vairākām iepriekš Latvijā uzceltām vai renovētām augstvērtīgām ēkām, izcēlās ar rekordlielām būvniecības izmaksām – 2890 latiem (4112 eiro) kvadrātmetrā. Kopumā par paviljona celtniecību uzņēmumam „Skonto būve” tika samaksāti 736 524 lati, un cena par vienu kvadrātmetru bija stipri augstāka nekā vairāku greznu ēku restaurācijā un būve. Salīdzinājumā, piemēram, Rīgas biržas restaurācijā kvadrātmetrs savulaik izmaksājis 2430 latu (3457 eiro), Skrundas pilī – 690 latu (981 eiro).

Jau gadu pēc atjaunotā tirdziņa atklāšanas to sāka pamest tirgotāji, kuri tur bija nostrādājuši pat 30 gadus. Iemesls viens - straujais nomas maksas pieaugums. Vēl viens iemesls šādai rīcībai bija tas, ka pēdējos gados pircēji aktīvāk iepērkas ziedu vairumtirdzniecības bāzēs, līdz ar to pircēju Saktas tirdziņā kļuva arvien mazāk.

Kāds puķu tirgotājs Jauns.lv teica: „Iemesli, kāpēc tirgotāji aiziet no Saktas tirdziņa, ir tīri ekonomiski. Pirmām kārtām, pircēji puķes tagad var nopirkt daudz lētāk, piemēram, tirgū vai kādā ziedu bāzē. Senāk to nebija tik daudz, centra apkārtnē atvērušies arī vairāki jauni ziedu veikali, salīdzinoši netālu ir Centrāltirgus. Arī lielveikalos tirgo ziedus, un tie kļuvuši par nopietniem konkurentiem. Tur tirgotājiem nav tik lielu izdevumu par tirdzniecības vietas nomu. Savukārt Saktas tirgotāji nevar cenas pazemināt, jo taču jāmaksā augstā nomas maksa. Saktas tirdziņš savā ziņā pārvērties par savdabīgu „ātro palīdzību” cilvēkiem, kuriem ziedu buķeti vajag „uz rāvienu””.

Arī ieraksti sociālajos tīklos liecina, ka pircēji aizvien biežāk iet garām Saktas puķu tirdziņam: