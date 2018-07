Viņš skaidroja, ka Rīgas domes saistošie noteikumi liedz komunikāciju turētājiem trīs gadus pēc ielas izremontēšanas uzlauzt asfaltu, lai pilnveidotu savus komunikāciju tīklus. "Viņi trīs gadus nedrīkst veikt tur nekādus darbus, viņiem ir jābūt garantijām, ka visi viņu tīkli ir kārtībā," norādīja vicemērs.

Līdz ar to vairāki komunikāciju turētāji vēl pēdējā brīdī steidz veikt savu komunikāciju tīklu pārbaudes un uzlabojumus, lai nākamos trīs gadus varētu iztikt bez jebkādiem remontiem, skaidroja Ameriks.

Tieši šādi komunikāciju tīkla pārbaudes darbi patlaban notiek Krasta ielā, kur tos veic "Rīgas ūdens", stāstīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks. LETA jau ziņoja, ka, pārstrādājot Krasta ielas remonta projektu un sadalot to divās daļās, remonts ieilgs, bet tā izmaksas, iespējams, palielināsies, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola. Ameriks televīzijā gan uzsvēra, ka "projekts jebkurā gadījumā sadalās divās daļās".

Intervijā "Rīta panorāmai" Rīgas vicemērs pauda cerību, ka 1.septembrī, kad bērni atsāks skolas gaitas, galvaspilsētā būs pilnībā pabeigts remonts Brīvības ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz VEF tiltam, Merķeļa ielā un Kalpaka bulvārī, bet darbi turpināsies uz Deglava tilta, kā arī remonts tiks sākts uz Brasas tilta, kur Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija devusi atļauju bruģi nomainīt pret asfaltu.

Kā ziņots, Krasta ielas remontdarbu projektā ieviestas pārmaiņas, projektu lemjot sadalīt divās daļās. Tas nozīmētu atsevišķās daļās nošķirt velosipēdu infrastruktūras izveidošanu un Krasta ielas brauktuves seguma nomaiņu, šonedēļ aģentūrai LETA skaidroja Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāve Ahuna-Ozola.

Viņa norādīja, ka sākotnēji tika plānots saglabāt jau esošo gājēju un velosipēdu infrastruktūru, taču vēlāk lemts veloinfrastruktūru uzlabot, kas attiecīgi radīja nepieciešamību šo projekta daļu nodalīt no kopējā projekta.

"Ietves daļā notiks pārbūve, bet brauktuvē notiks seguma maiņa. Līdz ar to projekts paliek sarežģītāks," atzina departamenta pārstāve. Uz jautājumu par to, vai projekta sarežģītības palielināšanās radīs papildu izdevumus, Ahuna-Ozola konkrētu atbildi nesniedza, taču atzina, ka veicamie darbi un to apjoms būs sarežģītāki.

"[Jaunās projekta] izmaksas jau mēs noskaidrosim konkursa rezultātā," teica Ahuna-Ozola, norādot, ka patlaban projekta izmaksas ir aptuveni deviņi miljoni eiro.

Jaunajiem plāniem izstrādāta atbilstoša dokumentācija, kas jau iesniegta saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē, savukārt pēc saskaņojuma saņemšanas tiks izsludināts jauns iepirkuma konkurss.

Departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins vēl maija vidū solījis, ka Krasta ielas remontdarbi sākšoties jūlijā, taču jaunie projekta īstenošanas apstākļi liecina, ka darbi varētu sākties vien augustā.

Jautāta, vai remontdarbi nevarētu sākties līdz ar jauno mācību gadu, tad pastiprinoties transporta plūsmai, Ahuna-Ozola sacīja, ka "tāpat [projektu] bija paredzēts sākt pēc Dziesmu svētkiem un tāpat tas būtu ievilcies jaunajā mācību gadā".

Remontdarbi Krasta ielā, pēc Ahunas-Ozolas teiktā, provizoriski varētu sākties augustā.