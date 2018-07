Likumsargi stāsta, ka policiste notikuma vietā apsekojot norādīto daudzdzīvokļu namu slēgto iekšpagalmu, sastapa iedzīvotāju, kura parādīja uz kādu nekustīgi guļošu puisi. Jaunietis atradās uz pagalmā esošās garāžas jumta. Policiste uzrāpās uz tā un piesteidzās pie cietušā. Puisis bija pie samaņas, taču patstāvīgi nespēja piecelties kājās. Jaunais vīrietis sūdzējās par stiprām sāpēm kājās. Policiste nekavējoties ziņoja dežūrdaļai par nepieciešamību uz notikuma vietu izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus, kā arī noskaidroja uzbrucēju vizuālos aprakstus. Informācija nodota citām Rīgas pašvaldības policijas ekipāžām.



Cietušais pastāstīja, ka pie tirdzniecības centra "Galerija Centrs" saticis divas paziņas. Viens no viņiem esot bijis izsludināts meklēšanā, jo nesen aizbēdzis no mājām. Abi nepilngadīgie paziņas viņu pierunājuši satikties ar kādu viņam ne pārāk labi zināmu jaunieti Blaumaņu ielā. Puisis piekritis satikties. Visi uzkāpuši uz garāžas jumta, kur viņam izteikts piedāvājums diedelēt naudu un vēlāk nodot viņiem. Puisis atteicies veikt šādas darbības, pēc kā viņu barā sākuši sist.



Jaunietis spēja nosaukt divu uzbrucēju vārdus un uzvārdus. Likumsargi datu bāzēs abus uzbrucējus atrada. Cietušajam, uzrādot abu personu attēlus, viņš atkārtoti apstiprināja uzbrucēju identitātes.



Drīz pēc tam notikuma vietā ieradās mediķi. Viens no ārstiem uzrāpās jumta un piesteidzās pie cietušā. Kopīgiem spēkiem jaunietis piecelts kājās un nocelts no jumta. Mediķi cietušo hospitalizēja.



Pie likumsargiem piesteidzās arī vairāki atsaucīgi apkārtējo namu iedzīvotāji, kuri nodeva savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu liecības.



Diemžēl likumsargi tuvākās apkārtnes apsekošanas laikā uzbrucējus nesastapa, tomēr policijai ir zināmas viņu identitātes un dzīvesvietas. Līdz ar to informācija nodota RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekiem turpmākajām procesuālajām darbībām.





*Lai pasargātu cietušā identitāti, mainīta viņa balss.



