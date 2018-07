Āgenskalna tirgus atsāks savu darbību 3. augustā ar āra tirdzniecību

Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Andris Ameriks uzsvēra: „Šodien Kalnciema kvartālā saimniekojošais uzņēmums „Kalnciema iela” Rīgas pašvaldībai apliecināja, ka Āgenskalna tirgus atsāk savu darbību un ar lielu atbildību šobrīd tiek plānota pakāpeniska tirgus darbības atjaunošana pilnā apjomā. Būtiski, ka savus padomus un zināšanas šajā procesā sniedz arī apkaimes iedzīvotāji un citi rīdzinieki, kuriem ir nozīmīga Āgenskalna vēsturiskā centra atjaunošana.”

„Pārsvarā Āgenskalna tirgū būs pieejama pārtika, priekšroku dodot vietējiem tirgotājiem un zemniekiem, kuri preci ražo. Taču būs pieejamas arī pārbaudītas ārzemju izcelsmes preces. Tāpat atsevišķās dienās tirdzniecībā būs pieejamas arī citas preces, un būs dienas, kad tirdzniecība orientēsies uz noteiktu preču, piemēram, zivju tirdzniecību. Mēs darīsim visu iespējamo, lai tirgus atstātu lielu vērtību gan Āgenskalnam, gan pilsētai un Latvijai kopumā. Tirgus ir vieta, kas savieno gan laukus un produktus, gan pilsētu un dzīvību šeit iekšā tirgū,” informēja SIA „Kalnciema iela” vadītājs Kārlis Dambergs.

Šobrīd projektētāji, būvinženieri veic pētījumu par nepieciešamajiem ieguldījumiem Āgenskalna tirgus vēsturiskajā ēkā un tās teritorijā. Tāpēc pagaidām nav konkrēti aprēķinātas izmaksas cik lielus ieguldījumus šajā nekustamajā īpašumā būs jāveic, bet, ņemot vērā, piemēram, vēsturiskās ēkas atjaunojamo kvadratūru, kas ir vairāk nekā 4000 kvadrātmetru, kā arī āra tirdzniecības vietu ierīkošanu gan vasaras mēnešiem, gan ziemas, kā arī citus tirgus darbības atjaunošanas darbus, tad nomnieka ieguldījumi sasniegs vairākus miljonus eiro.

„Āgenskalna tirgus nomniekam pašvaldība ir nodevusi daļu teritorijas, kurā tiks organizēta āra tirdzniecība. Šobrīd vēl turpinās darbs pie pārējās teritorijas sakārtošanas. Ir jau nojauktas visas vidi degradējošās ēkās un demontēts avārijas stāvoklī esošais sakņu paviljona jumts. Rīgas domes Īpašuma departamenta uzdevums ir pabeigt visus sakārtošanas darbus, lai nomniekam būtu iespēja organizēt teritorijā āra tirdzniecību,” skaidroja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Āgenskalna tirgū nomnieku pārstāvji: arhitekte Liene Griezīte un projekta vadītājs, arhitekts Roberts Valdmanis informēja, ka augustā Rīgas domes Īpašuma departamentam iesniegs Āgenskalna tirgus projektēšanas programmu. Gada laikā Āgenskalna tirgū plānots atvērt arī ziemas paviljonu, lai tirdzniecība notiktu arī gada aukstajos mēnešos.

Tikšanās reizē piedalījās arī biedrības „Slow Food” pārstāvis un šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, kas atsevišķās dienās no vietējo zemnieku produkcijas gatavos dažādas maltītes, ko pircēji uz vietas Āgenskalna tirgus varēs uzreiz arī nobaudīt. „Plānoju, kas ceturtdienās, piektdienās un sestdienās gatavošu tirgus apmeklētājiem Francijas, Itālijas un Skandināvijas valstu virtuves ēdienus un veicināšu cilvēkos izpratni par to, kas ir „slow food”,” informēja Mārtiņš Rītiņš.

Jau 3. augustā no plkst. 8.30 līdz 21.00 Āgenskalna tirgus apmeklētāji būs aicināti iepazīties un piepildīt grozus ar vietējiem tirgus labumiem, kā arī uzzināt visu par Āgenskalna tirgus nākotni, satikt savus kaimiņus, domubiedrus un ilgtspējīgu ideju aktīvistus un organizācijas.

Savukārt sestdien, 4. augustā no plkst. 08.30 līdz 18.00 visu vecumu apmeklētāji aicināti vingrot, vērot ēdienu gatavošanas paraugdemonstrējumus un nogaršot Rīgas restorānu uz vietas gatavotus ēdienus, baudīt svaigi spiestas sulas un smūtijus no tirgū iegādātiem augļiem un dārzeņiem, kā arī vairāk uzzināt par vietējiem produktiem no Latvijas zemniekiem un mājražotājiem.

Svētdien, 5. augustā no plkst. 08.30 līdz 18.00 tirgū notiks ģimenes diena, kur lieli un mazi aicināti piedalīties vairākās bezmaksas darbnīcās un meistarklasēs. Būs pieejami gardumi tieši bērniem. Āgenskalna tirgus pasākumos īpaši gaidītas būs vecmāmiņas un vectētiņi.

No 7. augusta tirgošanās āra teritorijā notiks no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 7.30 līdz 19.00, tirgum no jauna pulcējot zemniekus, amatniekus, mājražotājus, kafejnīcas un restorānus izbraukumā, un dodot tiem iespēju kļūt pieejamiem plašai publikai. Savukārt pircējiem tā būs iespēja izvēlēties vietējās un importētās preces, izvērtēt to atšķirības.

Šogad februārī Rīgas domes Īpašuma departaments izsludināja Āgenskalna tirgus ēkas un tai pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoli. SIA „Kalnciema iela” bija vienīgā pretendente, kas 18. maijā ieguva tiesības nomāt tirgus teritoriju uz 30 gadiem. Šobrīd tirgus teritorijā ir demontētas vidi degradējošās būves.

Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izstrādāto nomas tiesību nolikumu nomniekam Āgenskalna tirgus ēka un tai pieguļošā teritorija pilnībā ir jāatjauno trīs gadu un sešu mēnešu laikā.