Rīga dodas uz Bulgāriju, lai piedalītos izdzīvošanas projektā

Šobrīd kopā ar sadarbības partneriem projektā “Zaļie balkāni” esam patīkami satraukti un cerību pilni. Pirmo reizi notiks melno grifu izlaišana savvaļā Bulgārijas kalnos. Divi no reintrodukcijas pionieriem ir mūsējie – pavasarī šķīlušies grifēni Rīgā un filiālē “Cīruļi”.

Pēdējos gadus Rīgas Zoodārza lielākais ieguldījums Apdraudēto sugu Eiropas programmu ietvaros (EEP) ir sekmīga grifu vairošana. 2014.–2018. gadā izaudzēti astoņi jaunie melnie grifi – četri Rīgā un četri "Cīruļos". Tādēļ jo milzīgāks gandarījums par mūsu šī gada grifēniem, kuri pirmo reizi ir iekļauti tik nozīmīgā starptautiskā dabas aizsardzības projektā. Vēlam labu ceļavēju un grifu dzīvei draudzīgus Balkānus, lai kļūtu par daļu no melno grifu savvaļas populācijas.

Skatām video sižetu par melnajiem grifiem:

Vakar agri no rīta melnā grifa mazulis no Rīgas devās ar lidmašīnu uz Bulgāriju, lai gatavotos savam pirmajam patstāvīgajam lidojumam virs Balkānu virsotnēm. Vakar uz Bulgāriju devās vēl divi putni no Ostravas zoodārza Čehijā. Putni veiksmīgi nonākuši galā un projekta koordinatori, akcentējot atbalstu projektam, piešķīruši visiem trijiem reintrodukcijas pionieriem vārdus: Boyan, Ostrava un mūsējais Rīga. Augusta sākumā pēc veterinārās apskates, ja veselības stāvoklis atļaus, plānota arī mūsu otrā grifēna nosūtīšana uz Bulgāriju.

Pēc ierašanās Bulgārijā, melnie grifi tiks nogādāti un izmitināti adaptācijas platformā Balkānu kalnu austrumu daļā. Pirms tam putni tiks aprīkoti ar satelīta raidītājiem, kas ļaus izsekot grifu gaitām savvaļā. Adaptācijas laikā uz izlidošanas platformas tos baros un uzraudzīs no attāluma, lai izvairoties no kontakta ar cilvēkiem un putni aprastu ar savvaļas apstākļiem. Brīdī, kad būs tam gatavi, grifi paši pametīs platformu un dosies pirmajā lidojumā virs Balkāniem. Tad sāksies grūtākais periods – izdzīvot.

Projekta komanda un arī mēs ceram, ka Rīgā un Ostravā izaudzētie melnie grifi veiksmīgi pielāgosies to dabiskajai dzīvei videi savvaļā un uzveiks cīņu par savu izdzīvošanu.



Melnā grifa (Aegypius monachus) EEP (apdraudēto sugu Eiropas programmā) šobrīd Rīgas zoodārzs piedalās ar diviem pāriem – Rīgā un filiālē "Cīruļi". Šogad kopumā pasaules zoodārzos izauguši četri melno grifu cāļi – divi no tiem mūsējie. Tas ir nozīmīgs ieguldījums un panākums. Vairošanai nebrīvē un reintrodukcijas programmām ir svarīga loma stabilas savvaļas melno grifu populācijas atjaunošanā. Tas ir ilgs un sarežģīts darbs vairāku desmitgažu garumā.

Suga kopš 1988. gada iekļauta Pasaules Sarkanajā grāmatā. Galvenie apdraudējumi savvaļā ir piemērotu ligzdošanas vietu trūkums, barības avota samazināšanas, šaušana, ligzdu iznīcināšana, plēsējiem izliktās saindētas ēsmas, kā arī netieši –mājlopiem lietotie medikamenti, kas ir toksiski grifiem.