Kā pastāstīja Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola, Krasta ielas remontdarbu projektā ieviestas pārmaiņas, projektu lemjot sadalīt divās daļās. Tas nozīmētu atsevišķās daļās nošķirt velosipēdu infrastruktūras izveidošanu un Krasta ielas brauktuves seguma nomaiņu.

Viņa skaidroja, ka sākotnēji tika plānots saglabāt jau esošo gājēju un velosipēdu infrastruktūru, taču vēlāk lemts veloinfrastruktūru uzlabot, kas attiecīgi radīja nepieciešamību šo projekta daļu nodalīt no kopējā projekta.

"Ietves daļā notiks pārbūve, bet brauktuvē notiks seguma maiņa. Līdz ar to projekts paliek sarežģītāks," atzina departamenta pārstāve. Uz jautājumu par to, vai projekta sarežģītības palielināšanās radīs papildu izdevumus, Ahuna-Ozola konkrētu atbildi nesniedza, taču atzina, ka veicamie darbi un to apjoms būs sarežģītāki.

Jaunajiem plāniem izstrādāta atbilstoša dokumentācija, kas jau iesniegta saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē, savukārt pēc saskaņojuma saņemšanas tiks izsludināts jauns iepirkuma konkurss.

Departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins vēl maija vidū solījis, ka Krasta ielas remontdarbi sākšoties jūlijā, taču jaunie projekta īstenošanas apstākļi liecina, ka darbi varētu sākties vien augustā.

Jautāta, vai remontdarbi nevarētu sākties līdz ar jauno mācību gadu, tad pastiprinoties transporta plūsmai, Ahuna-Ozola sacīja, ka "tāpat [projektu] bija paredzēts sākt pēc Dziesmu svētkiem un tāpat tas būtu ievilcies jaunajā mācību gadā".

Remontdarbi Krasta ielā, pēc Ahunas-Ozolas teiktā, provizoriski varētu sākties augustā.