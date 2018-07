Kā lielisku viņš vērtēja arī grupas "The Prodigy" uzstāšanos festivāla otrajā dienā, raksturojot to kā ļoti enerģisku grupu.

Runājot par festivāla apmeklētību, Majors apgalvoja, ka festivāla rīkotāji apmeklētāju skaitu pa visām trīs dienām kopā nekad neskaitot, pēc viņu novērojumiem, tradicionāli visapmeklētākā bijusi sestdiena, kad festivālā bija aptuveni 15 000 cilvēku.

Taujāts par kultūras ministres Daces Melbārdes (VL-TB/LNNK) došanos uz "Positivus", Majors atbildēja, ka šis nav pirmais gads, kad viņa kā ministre tikusi aicināta apmeklēt festivālu. Viņš kategoriski noliedza, ka uzaicinājums ministrei būtu sasaistāms ar SIA "Positivus Event" uzvaru konkursā par aizvadīto Dziesmu svētku noslēguma koncerta "Zvaigžņu ceļā" un "Sadziedāšanās nakts" scenogrāfijas realizāciju Mežaparka estrādē.

"Kultūras ministre tiek ielūgta katru gadu, jau kopš laika, kad viņa darbojās Britu padomē, kas realizēja mākslas projektu festivāla. Kultūras ministri mēs aicinām regulāri, tāpat kā citus ministrus, piemēram, pagājušā gadā festivālā bija puse valdības ministru. Šādu amatpersonu klātbūtni augsti novērtē ārzemju mākslinieki, kuri uzstājas festivālā un piešķir šim pasākumam zināmu statusu. Arī Igaunijas prezidents festivālu divas reizes apmeklēja pēc mūsu ielūguma," sacīja Majors.

Komentējot jautājumu par nākamo gadu festivāliem, Majors sacīja, ka mākslinieku aicināšana ir ļoti sarežģīts process, kas nereti izdodas veiksmīgu apstākļu sakritības dēļ. "Tās ir grūti prognozējamas lietas. Mums 12 gadus ir izdevies sapulcēt labus māksliniekus, un nedomāju, ka būs kādi šķēršļi arī nākamajam festivālam," pauda Majors, piebilstot, ka sarunas par nākamajiem festivāla viesmāksliniekiem parasti tiek sāktas rudenī vai ziemā.

Uz jautājumu par aizliegumu festivāla teritorijā ienest ūdeni, Majors atbildēja, ka tas ir drošības, nevis peļņas gūšanas apsvērums. Viņš skaidroja, ka neesot iespējams izkontrolēt, vai iepakojumos tik tiešām ir tikai ūdens, nevis kāds alkoholisks dzēriens. "Bezmaksas dzeramo ūdeni teritorijā fiziski nav iespējams nodrošināt. Mums blakus ir jūra, kur var peldēties, un tas mazina pārkaršanas riskus. [..] Pārmērīgi sadzērušies apmeklētāji apdraud drošību - tas nav naudas jautājums," pauda Majors.

Kā ziņots, no 21.jūlija līdz 23.jūlijam Salacgrīvā norisinājās 12 festivāls "Positivus", kurā līdzās Keivam un "The Prodigy" uz uzstājās tādi mākslinieki kā "Tove Lo", "Years & Years", "Lauv", "The Barr Brothers", Marlons Viljamss, "Youngr", Džeremijs Lūps, "Mesa", "Dagamba", "Noep" un "Imka. Shipsea. Nepāriet" u.c.

Atcelta lidojuma sestdienas vakarā uz "Positivus" skatuves nekāpa mūziķis Mura Masa, attiecīgi vakarā uz lielās skatuves tiks pārcelta repera Mesas uzstāšanās.