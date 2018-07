Bērziņš teica, ka nekādas sabiedrisko attiecību kampaņas nav izvērstas. Arī Bērziņa publicētais un plaši skatītais video sociālajā tīklā "Facebook" esot bijis paredzēts kā skaidrojums saviem darbiniekiem par radušos situāciju ar "Vairāk saules", nevis sabiedriskā viedokļa ietekmēšanai.

"Vairāk prese mums zvana, nevis mēs presei. Mēs tad atbildam," norādīja Bērziņš.

Bērziņš paziņojumā presei raksta, ka patlaban arī nav nekādas informācijas, kas apstiprinātu to, ka policija patiešām ir veikusi izņemto kases aparātu ekspertīzi, jo arī kases lentes, kas ir būtiskas kvalitatīvai kases aparātu pārbaudei, vēl joprojām atrodas "Vairāk saules". Pagaidām policija par to izņemšanu nav izrādījusi nekādu interesi, apgalvo Bērziņš.

"Esam šokēti par šovakar izskanējušajiem Rīgas reģiona kriminālpolicijas priekšnieka Andreja Sozinova pārsteidzīgajiem izteikumiem pirms patiešām ir veikta atbilstoša kratīšanas laikā izņemto kases aprātu un citas informācijas ekspertīze un pārbaude," uzsvēra Bērziņš.

Bērziņš atgādināja, ka trešdien ir pēdējā diena, kad iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim (JV) bija jāsniedz oficiāla atbilde, vai viņš piekrīt tikties ar "Vairāk saules" un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK). Tikties ar ministru uzņēmums lūdza, lai pārrunātu kriminālpolicijas izmeklēšanas gauso gaitu, tostarp jautājumu kāpēc netiek veikta kases aparātu ekspertīze.

Bērziņš atkārtoja jau iepriekš uzņēmuma pārstāvju pausto, ka uzņēmumam policija neizsniedz nedz grāmatvedības, nedz arī citu dokumentu kopijas, kas būtiski apgrūtina "Vairāk saules" spēju veikt nodokļu aprēķinus gan par darbiniekiem, gan par uzņēmumu. Tāpat šie dati esot nepieciešami audita veikšanai.

"Esam gatavi sadarboties ar izmeklēšanu, taču pašlaik nav šāda sadarbība vērojama," piebilda Bērziņš.

Jau ziņots, ka Valsts policija izmeklējot restorānu tīkla "Vairāk saules" krimināllietu, guvusi apstiprinājumu, ka šajā uzņēmumā darbiniekiem maksātas "aplokšņu" algas, šodien apliecināja Valsts policijas Rīgas reģiona kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Sozinovs.

Policija izmeklēšanā guvusi apstiprinājumu, ka "kases sistēmas (uzņēmuma) darbībās ir notikusi iejaukšanās, kā arī ir veikta kases sistēmā reģistrēto datu izmainīšana un dzēšana. Tāpat gūts apstiprinājums, ka daudziem uzņēmuma darbiniekiem ir maksāta alga skaidrā naudā," norādīja Sozinovs.

Ņemot vērā, ka izmeklēšana ir apjomīga un policija iegulda lielas pūles pierādījumu vākšanā, tad patlaban netiek atklāts, cik ilgi noziedzīgā shēma izmantota. "Policija veica 35 kratīšanas un izņēmusi lielu daudzumu dokumentu, datoru cietos diskus un cita veida pierādījumus, kuru analizēšana ir ļoti apjomīgs process, taču darām visu iespējamo, lai izmeklēšanu pabeigtu pēc iespējas ātrāk," piebilda Sozinovs.

Sozinovs gan atklāja, ka izmeklēšanā policija sadarbojas ar ārvalstu kolēģiem. Viņš gan nekomentēja vai sadarbība nepieciešama konsultācijām par specifiskiem jautājumiem vai arī noziegumā iesaistītas ārvalstis.

Nesaucot personu uzvārdus Sozinovs vērsa uzmanību, ka atšķirībā no citām lietām policijas izmeklētāji šajā gadījumā saskaras ar sabiedrisko attiecību kampaņās izvērstu spiedienu. Ja citās lietās aizdomās turētie algo advokātus, kuri izmanto juridisku aizstāvības taktiku, tad šajā lietā novērojamas plašas sabiedrisko attiecību kampaņas.

Valsts policija aizdomās par iejaukšanos kases aparātu darbībā restorānu tīklā "Vairāk saules" šā gada 12.jūnijā aizturēja četras ar restorānu tīklu saistītas personas. Policijai ir aizdomas, ka noziedzīgo darbību rezultātā valstij nodarīti aptuveni 1,5 miljonu eiro zaudējumi.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa trīs aizturētajām personām kā drošības līdzekli noteica apcietinājumu. Taču diviem no tiem tika noteikta katram 30 000 drošības nauda, pēc kuras samaksas šīs personas atbrīvotas. Ceturtajam aizdomās turētajam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Kā vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga", policija uzskatot, ka "Vēl vairāk saules" piegādes vadītājs Dmitrijs Balaba it kā esot sarūpējis nelegāli radītu datorprogrammu, kuru nodevis IT speciālistam Edgaram Štrombergam, kurš modificējis kases aparātus, lai samazinātu dienas ienākumus katrā restorānā. Pēc tam daļa skaidrās naudas izmaksāta darbiniekiem aplokšņu algās. Šo shēmu it kā palīdzējusi noslēpt uzņēmuma grāmatvede Marika Vītoliņa.

Policija uzskatot, ka uzdevumus IT speciālistam Štrombergam devis Aivo Šneiders, kurš ir "Vairāk saules" līdzīpašnieks, bet ikdienā strādā virtuvē.

Uzņēmuma pārstāvji kategoriski noliedz policijas pārmetumus un pieļauj, ka notikušais ir konkurentu provokācija. Vēlāk publiski izskanēja, ka īsu brīdi pēc tam, kad Valsts policija bija sākusi kratīšanu uzņēmuma "Vairāk saules" restorānos, vairāki Rīgas tirdzniecības centri saņēmuši e-pastus no konkurējošā picēriju tīkla "Čili pica", ko pārvalda Lietuvā reģistrētā uzņēmuma "Čili Holdings" meitasfirma.

Kā liecina informācija "Firmas.lv", restorānu tīkla "Vairāk saules" īpašniece SIA "Vēl vairāk saules" dibināta 2002.gadā. Uzņēmums pieder tā dibinātāja Endija Bērziņa vadītajai AS "VVS Holding", kurā viens no padomes locekļiem ir zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds. Pērn SIA "Vēl vairāk saules" strādāja ar 4,715 miljonu eiro apgrozījumu un 216 122 zaudējumiem. Savukārt tās īpašnieces "VVS Holding" apgrozījums 2017.gadā bija 5,54 miljoni eiro, bet peļņa - 202 605 eiro.