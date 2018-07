Es nestāvēšu malā, kad manējos sit! Es braucu mājās palīdzēt savai valstij, redzot, ka Latvija kļūst par represīvu valsti un liek cilvēkus cietumā dēļ viņu politiskajiem uzskatiem un sauc jauniešus uz pratināšanām dēļ dziesmas ievietošanas youtube, gluži kā PSRS čekas laikos. Aicinu visus nākt palīgā un aizstāvēt mūs kopā! Es pievienojos kpv.lv partijai un eju politikā!

