Ugunsgrēks Valdgales pagastā vēl nepārspēj Latvijā vēsturiski lielākās ugunsnelaimes Pierīgā un Slīterē

Viņš pastāstīja, ka vēsturiski lielākais meža ugunsgrēks Latvijā bija 1992.gadā Slīterē 3300 hektāru platībā, kam seko ugunsgrēks 1992.gadā Pierīgā, Garkalnē 3000 hektāru platībā. Līdz ar to pagaidām ugunsgrēks Valdgales pagastā platības ziņā iepriekš minētos nav pārspējis un jācer, ka nepārspēs. "Platība būs liela, bet nedomāju, ka tie būs 3000 hektāri," viņš teica, skaidrojot, ka precīza ugunsgrēka platība nebūs zināma, iekams tas nav ierobežots.

Jaunķiķis arī atzīmēja, ka šogad nav sasniegts rekords ne ugunsgrēku skaita ziņā, ne arī izdegušo platību ziņā un domājams, ka, uzmērot ugunsgrēku Talsu novada Valdgales pagastā, rekords netiks pārsniegts.

VMD pārstāvis teica, ka ugunsgrēks Valdgales pagastā patlaban tiek noturēts noteiktā perimetrā. "Vakar bija kritiska situācija, kad ugunsgrēks devās pāri jau vienreiz izdegušajai platībai - šoreiz pa koku vainagiem. Taču, pateicoties izcirstajai joslai, to apturējām un no mūsu turētā perimetra liesmas ārā netika. Dzēšanas darbi turpinās, vējš visu laiku mainās - te tas ir uz vienu pusi, pēc piecām minūtēm tas ir pavērsies jau uz citu pusi. Joprojām notiek dzēšana no gaisa, piepalīdzot Lietuvas kolēģiem," teica Jaunķiķis.

Viņš arī piebilda, ka precīzas informācijas par ugunsgrēkā radušiem zaudējumiem vēl nav.

Kā ziņots, Latvijas dienesti sadarbībā ar Lietuvas bruņoto spēku helikopteri plašo ugunsgrēku dzēš jau sesto dienu.

Ugunsgrēks kūdras purvā izcēlās pagājušās nedēļas otrdienas pievakarē. Vēlāk liesmas izplatījās arī mežā.

Valsts meža dienests pagaidām nesniedz informāciju par to, cik lielas platības izdegušas, taču Eiropas Savienības programmas "Copernicus" Ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojuma dati liecina, ka līdz svētdienai ugunsgrēkā izdegusi 1010,5 hektāru liela platība, kas ir par 170 hektāriem vairāk nekā diennakti iepriekš.

No satelītiem iegūtā informācija liecina, ka izdeguši 267 hektāri meža, 311,7 hektāri krūmāju un zālāju, kā arī 431,8 hektāri kūdras purva. Visvairāk - par simts hektāriem - pēdējā diennaktī pieaugusi izdegusī meža platība.

Iepriekš stiprā piedūmojuma dēļ tika evakuēts blakus esošajā Ventspils novada Puzes pagastā esošais Stiklu ciems, taču sestdien jau liela daļa tā iedzīvotāju atgriezās mājās pret parakstu, ka paši uzņemas atbildību par savu drošību, aģentūrai LETA pastāstīja Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks (ZZS). Evakuētie Stiklu internātskolas audzēkņi gan joprojām mitinās citviet un viņi tik drīz neatgriezīsies ciemā.