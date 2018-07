12 notikumi bijuši saistīti ar pārkāpumiem pret sabiedrisko kārtību, proti, deviņas personas bija pārāk lielā alkohola reibumā. Savukārt pieci gadījumi saistīti ar narkotikām - trīs personas narkotiku reibumā nogādātas pārbaudei, bet vēl pie divām personām nelielos daudzumos narkotikas atrastas. Visos gadījumos sāktas administratīvās lietvedības.

Kopumā festivāla trīs dienās policija noformējusi 28 administratīvā pārkāpuma protokolus, bet administratīvā kārtā aizturējusi 16 personas. Pārkāpumi pārsvarā bijuši saistīti ar alkohola lietošanu. Tāpat bijuši cilvēki, kuri pretojušies policijai.

Policija pēc cietušo iesniegumiem sākusi arī četrus kriminālprocesus. Pasākuma norises vietā no tirdzniecības vietas nozagta alkohola pudele, bet no automašīnām nozagts USB kabelis, mobilā telefona lādētājs, drēbes un alkohola pudele. Tāpat no kādas mugursomas nozagts naudas maks.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad pasākums bijis viens no mierīgākajiem, atzina policija.