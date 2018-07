Ar iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" publikāciju vērsās Rīgas domes deputāts, bijusī KNAB amatpersona Juris Jurašs (JKP).

KNAB apliecināja, ka, izvērtējot minētā iesnieguma saturu, birojs nosūtīja to izskatīšanai atbilstoši kompetencei VP. Šīs iestādes preses pārstāve Ilze Jurēvica apstiprināja, ka Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē sākta resoriskā pārbaude.

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" nesen rakstīja, ka, pateicoties jaunai datu noplūdei no "nodokļu paradīžu" juridiskajām firmām, pirmo reizi publiskajā telpā esot iezīmējusies vismaz daļēja Lemberga meitas īpašumu vērtība.

Kā rakstīja "Re:Baltica", pagājušā gada martā skandālā ierautā Panamas juristu firma "Mossack Fonseca", kas gadu desmitiem palīdzējusi slēpt slavenību, oligarhu, noziedznieku un vienkārši bagātu cilvēku patiesos īpašumus, nosūtījusi vēstuli kādai firmai Lielbritānijā, ka atsakās no viena no klientiem.

Juristu firma šādi rīkojusies, mēģinot veikt klientu sarakstu tīrīšanu. Divus mēnešus pēc datu noplūdes 2016. gadā, kura atklāja gan Krievijas prezidenta tuvu līdzgaitnieku, gan Ukrainas prezidenta, gan Islandes premjera, slavenu futbolistu un citu slēptos aktīvos, "Mossack Fonseca" arvien nebija spējīga identificēt patiesos īpašniekus vairāk nekā 70% no apmēram 39 000 kompāniju, ko paši bija reģistrējuši ofšoru paradīzēs Britu Virdžīnās un Panamā.

Viena no tādām firmām bija Britu Virdžīnās reģistrētā "Hoshen Limited". Panamas juristu firma bija novērtējusi, ka tā ir pārāk riskants klients. Informācijas daudzums par to, kas tā ir un ar ko nodarbojas, neatbilda vietējo likumu prasībām, tādēļ "Mossack Fonseca" plānoja no tās atteikties.

Atbildē firma piegādāja gan patiesā labuma guvējas pases kopiju, gan viņas parakstītu dokumentu par naudas izcelsmi un firmas vietu ārzonu firmu struktūrā, kas piederot viņai. Vēstuli bija parakstījus Līga Lemberga. Viņa dokumentos norādījusi, ka naudas izcelsme ir trasts, kura aktīvu summa ir vismaz 10 miljoni ASV dolāru (8,5 miljoni eiro) un kur viņa esot labuma guvēja.

"Mossack Fonseca" pagājušā gada maijā pēc papildu informācijas saņemšanas par "Hoshen Limited" īpašnieci un viņas rocību pārdomājusi un nolēma sadarbību turpināt.

Ziņas par Lemberga meitas īpašumu vismaz daļēju vērtību Latvijas publiskajā telpā nokļuvušas pirmoreiz, uzsver "Re:Baltica". "Re:Baltica" dokumentiem piekļuvusi kā Starptautiskā pētnieciskās žurnālistikas konsorcija biedrs, ar kuriem vācu avīze "Suddeutsche Zeitung" dalījās ar jaunajiem "Mossack Fonseca" dokumentiem. Ja iepriekšējie attiecās uz laiku līdz 2015.gada beigām, tad "Panama 2" noplūde atspoguļo laika posmu līdz 2017.gada beigām. "Vecajos" failos Lemberga meita figurēja tikai kā jau zināmas ārzonu firmas direktore, uzsver "Re:Baltica".

1992.gadā dibinātais "Cerise Trust Savings", kurā saskaņā ar Līgas Lembergas parakstītiem dokumentiem tiek turēti vismaz 10 miljonu ASV dolāru vērti aktīvi, Lemberga krimināllietā parādās tikai garāmejot, atzīmē "Re:Baltica".

Šveices advokāts Rūdolfs Meroni Lemberga lietā liecinājis, ka "Cerise Trust" ir Aivara Lemberga ģimenes trasts, kas pārvalda virkni citu kompāniju. Citā tiesas prāvā Londonā, kurā AS "Latvijas kuģniecības" meitasuzņēmumi neveiksmīgi pūlējās no Lemberga piedzīt 135 miljonus ASV dolārus par starptautisku krāpniecību, "Cerise Trust" kā labuma guvēji norādīti abi Lemberga bērni.

Patlaban iegūtie dokumenti rāda, ka Līga Lemberga par 1992.gadā dibinātā trasta labuma guvēju kļuvusi 2003.gadā. No tā nav redzams, kas ir pārējie un kas ir reālie "Bachmann Trust Company" īpašnieki, kura veidojusi "Cerise Trust". Viens no Ventspils uzņēmējiem Olafs Berķis Lemberga lietā liecināja, ka Aivara Lemberga uzdevumā iecēlis "Bachmann Trust Company" par daļu turētāju citos ar Ventspils biznesu saistītos uzņēmumos.

Jaunatklātā Lembergas uzņēmumu ķēde esošajā krimināllietā nefigurē, uzsver "Re:Baltica". Lielākā daļa uzņēmumu reģistrēti pēc tam, kad Lemberga krimināllieta 2008.gada rudenī nonāca iztiesāšanā Rīgas apgabaltiesā.

"Re:Baltica" uzsver, ka tai nav zināms, nedz kādēļ Līgai Lembergai nepieciešams savs ofšoru tīkls, nedz arī kā trastam, kur viņa norādīta kā labuma guvēja, izdevies iegūt vismaz 10 miljonus ASV dolārus vērtus aktīvus.

Lembergs atbildē žurnālistiem uzsvēris, ka viņa bērniem ir 42 un 43 gadi un viņi ir savās neatkarīgajās dzīvēs jau gadsimta ceturksni.