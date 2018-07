Iepirkšanās centra "Akropoles" būvnieki grib pārbīdīt Jāņavārtu staciju

"Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis izteicies, ka izskanējušas "vēlmes no Akropoles, bet ir tehniskas problēmas, kas jāatrisina, lai šīs vēlmes realizētos".

"Latvijas dzelzceļa" pārstāvis Māris Ozols "Kas Jauns Avīzei" atzīst: "Jā, esam saņēmuši "Akropoles" ierosinājumu Jāņavārtu staciju pārvietot tuvāk Dienvidu tiltam, respektīvi – tuvāk "Akropolei". "Latvijas dzelzceļam" pret to nav iebildumu, jo jebkurā gadījumā agrāk vai vēlāk grasāmies pārbūvēt Jāņavārtu staciju un tur izbūvēt augstos peronus. Tomēr pagaidām par to vēl ir ļoti daudz neskaidrību, arī par to, kā ies "Rail Baltic" trase. Pašlaik vēl nekas nav izlemts, vai, kā un kur pārcels Jāņavārtu staciju.”

Kādreiz šī stacija atradās pretī Rīgas porcelāna fabrikai, kuras bijušajā teritorijā top "Akropole", bet 80. gadu sākumā uzbūvēja jaunu stacijas ēku tuvāk dzīvojamām ēkām.

Nesen 145 Salaspils ielas iedzīvotāji ir iesnieguši Rīgas domē vēstuli, pieprasot atjaunot lielveikala dēļ likvidēto sabiedriskā transporta pieturu "Ķengarags 2" centra virzienā. To nolemts pārcelt pretim "Akropolei", prom no daudzdzīvokļu namiem.

Par 200 metriem centra virzienā pārceltas pieturas Slāvu iela, tālāk gan no Slāvu tilta, gan "Akropoles", taču – arī no konkurentiem, tirdzniecības centra "Azur".

Turklāt uz šo pieturu centra virzienā pa to pašu ielas pusi aiziet ir problemātiski, un abas pieturvietas no mājām šķir dzelzceļa un privātīpašumu žogi. Sevišķi sašutuši ir invalīdi un seniori, kas turpina vākt parakstus.