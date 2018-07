Remontdarbu laikā uz vairākiem autoceļiem Latvijas reģionos noteikti satiksmes ierobežojumi

Kompānijā norādīja, ka patlaban Latvijas reģionos norisinās ceļu būvdarbi, kuru laikā ir svarīgi ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo atsevišķos būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.

Tostarp Pierīgā būvdarbi turpinās uz Rīgas apvedceļa A4 Baltezers-Saulkalne, Saulkalnes pusē. Minētajā posmā ir būtiski satiksmes ierobežojumi, kuru dēļ satiksme ir stipri palēnināta. Līdz ar to gan tranzīta transportam, gan vietējiem iedzīvotājiem ieteikts izvēlēties apbraucamos ceļus. Remontdarbi norisinās arī ceļa Ulbroka-Ogre (P5) krustojumā ar Rīgas apvedceļu, kur drīkst braukt tikai taisni un nogriešanās uz apvedceļu ir aizliegta. Apvedceļa remontposmā ir trīs luksoforu posmi, kur nepieciešamības gadījumā satiksmi organizē regulētāji, kā arī uz tilta pār Mazo Juglu ir platuma ierobežojums 3,5 metri.

Tāpat turpinās seguma atjaunošanas būvdarbi Rīgas apvedceļa A5 Salaspils–Babīte sākumposmā pie Salaspils uz nobrauktuvēm uz Daugavpils šoseju (A6). Naktī uz sestdienu, 21.jūliju, no plkst.21 līdz 6 notiks A5 nobrauktuves uz A6 Daugavpils virzienā nomales izbūve un nobrauktuve satiksmei būs slēgta. Apbraukšana paredzēta pa apbraucamajiem ceļiem ar apgriešanās vietu pie Salaspils memoriāla.

Vienlaikus uz Daugavpils šosejas (A6) jārēķinās ar ceļa remontdarbiem vēl vairākos posmos. Rīgai tuvākajos remontposmos ietilpst ceļa posms no Ikšķiles līdz Ogrei, caurtekas remontdarbi starp Lielvārdi un Kaibalu un posms no Dzelmēm līdz Klidziņai. Tāpat remontdarbi notiek uz tilta pār Aivieksti, kur satiksme Daugavpils virzienā notiek pār tiltu, bet Rīgas virzienā tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem. Minētajā posmā platuma ierobežojums uz tilta ir 3,5 metri, bet masas ierobežojums - 45 tonnas.

Tikmēr plašākie remontdarbi norisinās uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) no Madlienas līdz Skrīveriem, kur izveidoti 16 luksoforu posmi, un to izbraukšanai nepieciešama pusotra stunda. Platuma ierobežojums tiltam pār Ogri ir trīs metri.

Savukārt uz reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36), kur norisinās remontdarbi, ceļa veikšanai no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem nepieciešama stunda, jo tur izvietoti seši luksoforu posmi, kā arī noteikts trīs metru platuma ierobežojums posmā no Rēzeknes līdz Audriņiem. Vienlaikus Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem (A12) turpinās plaši remontdarbi ar trim līdz četriem luksoforu posmiem pa dienu, tādēļ minēto posmu iespējams izbraukt 40 minūtēs.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Latgalē ir uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem, kur izveidoti septiņi luksoforu posmi, tādēļ tiem, kas dodas no Rīgas uz Aglonu vai otrādi, ietecams izmantot Daugavpils šoseju (A6), autoceļu Višķi–Nīcgale (P64) un Rēzeknes–Daugavpils ceļu (A13). Tāpat pusstundu ceļā prasa minētā ceļa (P62) posms no Steķiem līdz Atašienes krustojumam (A12) ar trim luksoforu posmiem.

Vienlaikus Latgales pusē pusstunda ceļā paies no Pušmucovas līdz Ludzai (P49) ar trim luksoforu posmiem, kur satiksme ir slēgta posmā no pagrieziena uz Deglavu līdz pieturvietai Blonti. Apbraucamais ceļš minētajam posmam ir caur Blontiem pa valsts vietējiem ceļiem Malzūbi-Istalsna-Perekļi (V506), Seļekova-Degļova-Goliševa (V507) un pašvaldības ceļu. Tāpat Latgalē satiksme pāri Daugavai uz Daugavpils apvedceļa (A14) tiek organizēta ar luksoforiem. Minētajā posmā augstuma ierobežojums pār pagaidu tiltu ir 4,2 metri, bet platuma ierobežojums - 2,7 metri.

Tikmēr lielākie satiksmes ierobežojumi Vidzemē ir autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) piecu kilometru garajā remontposmā no Tīnūžiem Kokneses virzienā, kas izbraucams pusstundā. Tāpat Kaķupītes caurtekas remontposmā uz Vidzemes šosejas (A2) noteikts platuma ierobežojums 3,5 metri, bet uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti ir četri luksoforu posmi, kurus iespējams izbraukt pusstundā.

Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi Zemgalē ir autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) posmā no rotācijas apļa krustojumā ar ceļu Sērene–Kalnieši (P86) līdz Neretai, kur izveidoti četri luksoforu posmi, līdz ar to ceļu iespējams veikt pusstundas laikā. Tāpat autoceļa Aizkraukle–Jēkabpils (P76) remontposmā uz apbraucamā ceļa pār Rudzaites upi 36,5.kilometrā noteikts trīs metru platuma ierobežojums, kā arī autoceļa Ķekava–Skaistkalne (P89) posmā no Mežvidiem līdz Vecumniekiem ir trīs luksoforu posmi, kuru izbraukšanai ceļā jāpavada pusstunda. Tikmēr autoceļa Jelgava–Iecava (P93) posmā no Jelgavas šosejas (A8) līdz pagriezienam uz Katrīnsilu ir divi luksoforu posmi, kuru izbraukšanai ceļā jāpavada pusstunda, un minētajā ceļa posmā ar reversīvo satiksmi noteikts trīs metru platuma ierobežojums. Turpretī autoceļa Jelgava–Tukums (P98) remontposmā satiksmei ir slēgts 200 metru posms pie Tušķiem ar apbraucamo ceļu pa autoceļiem P97 un V1065.

Vienlaikus Kurzemē lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Liepājas šosejas (A9) aiz Saldus, kur izveidoti trīs luksoforu posmi, un darbi sākušies arī posmā pirms Skrundas. Tāpat satiksmes ierobežojumi ir uz autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei, kur aktīvo būvdarbu laikā ir septiņi līdz deviņi luksoforu posmi, kuru izbraukšanai ceļā jāpavada stunda. Tikmēr uz Klaipēdas šosejas (A11) posmā no Rucavas līdz Lietuvas robežai izvietoti četri luksoforu posmi, kuru izbraukšanai nepieciešama nepilna pusstunda. Remontdarbi ir arī uz autoceļa Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā no Ezeres līdz Liepiņām, kura izbraukšanai autovadītājiem nepieciešama pusstunda.

Tāpat, sākoties mūzikas festivālam "Positivus", kas nedēļas nogalē norisināsies Salacgrīvā, autovadītājiem jārēķinās ar intensīvāku satiksmi uz Tallinas šosejas. Vienlaikus festivāla apmeklētājiem jāņem vērā, ka uz Tallinas šosejas posmā no Duntes līdz Svētciemam posmā no 48. līdz 81.kilometram vēl nav beigušies seguma atjaunošanas darbi un saglabāsies ātruma ierobežojums 70 kilometri stundā.

Papildu informācija par satiksmes ierobežojumiem Latvijas autoceļu tīklā pieejama, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni, kā arī uzņēmuma mājaslapā.