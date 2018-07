Pārbaudes veiktas Eiropas Savienības (ES) kopprojekta "Prosafe" laikā, Latvijā izņemot 16 preču paraugus no, kuriem seši bija bērnu māneklīši un 10 māneklīšu turētāji, no kuriem pieci bija ar rotaļāšanās elementiem. Pēc preču testēšanas laboratorijā, deviņiem preču paraugiem jeb 56,25% tika konstatētas neatbilstības būtiskām drošuma prasībām, kā arī neatbilstības marķējumā un lietošanas instrukcijas nenodrošināšanā atbilstoši prasībām.

Vienam no pārbaudītajiem bērnu māneklīšiem konstatētas neatbilstības attiecībā uz trieciena izturību un ventilācijas caurumu lielumu, kura neatbilstība var radīt nosmakšanas risku bērnam. Tāpat noteiktas neatbilstības arī informācijas jeb marķējuma nenodrošināšanā atbilstoši prasībām. Vienlaikus trīs bērnu māneklīšu turētājiem konstatētas neatbilstības attiecībā uz trieciena izturību, stiepes izturību un uz auklas garumu, kas var radīt nožņaugšanās risku, kā arī konstatētas neatbilstības informācijas nenodrošināšanā atbilstoši prasībām. Savukārt pieciem bērnu māneklīša turētājiem ar rotaļu elementiem konstatētas neatbilstības attiecībā uz auklas garumu, trieciena izturību, stiepes izturību, detaļu stiprinājumu, rotaļu elementu formām un izmēra, kas bērnam var radīt aizrīšanās un nožņaugšanās risku. Arī šīm precēm tika konstatētas neatbilstības informācijas nodrošināšanā.

Pēc konstatētajiem rezultātiem vienam bērnu māneklītim, diviem bērnu māneklīšu turētājiem un pieciem māneklīšu turētājiem ar rotaļāšanās elementiem tika apturēta tirdzniecība, kā arī veikta preces atsaukšana no mazumtirgotājiem. Savukārt četru knupīšu turētāju modeļi ar rotaļāšanās elementiem tika iznīcināti.

Ņemot vērā testēšanas rezultātus, PTAC secinājis, ka 80% no Latvijā pārbaudītajiem bērnu māneklīšu turētājiem neatbilst būtiskām drošuma prasībām, un gandrīz visi testētie preču paraugi bija atpazīstamu zīmolu ražotāji. PTAC aicina patērētājus būt īpaši uzmanīgus, iegādājoties rokdarbnieku izstrādājumus, jo testēšanas rezultāti liecina, ka neatbilstības mājražotāju piedāvātajai precei tika konstatētas divas reizes vairāk nekā sērijveida ražojumiem. Vienlaikus mājražotāji tiek aicināti iepazīties ar normatīvo aktu prasībām, lai viņu ražotā prece neapdraudētu tā lietotāju.

PTAC informēja, ka pēdējo gadu laikā ES tirgus uzraudzības iestādes saņēmušas vairākus ziņojumus par negadījumiem, kuros iesaistīti bērni vecumā līdz četriem gadiem, no kuriem 44 ievainojumi gadā bija saistīti ar māneklīšiem un māneklīšu turētājiem. Visnopietnākais risks, ko var radīt minēto produktu lietošana ir nosmakšanas, aizrīšanās ar smalkām detaļām, ventilācijas caurumu trūkums un saindēšanās risks. Lai veicinātu Eiropas, tostarp Latvijas tirgū piedāvāto bērnu preču drošumu un samazinātu neatbilstošu un nedrošu preču pieejamību patērētājiem, PTAC pērn piedalījās "Prosafe" kopprojektā par bērnu aprūpes priekšmetiem - bērnu māneklīšiem un bērnu māneklīšu turētājiem.

Kopumā "Prosafe" kopprojektā piedalījās 13 tirgus uzraudzības iestādes no 11 ES dalībvalstīm atlasot un pārbaudot 195 preču paraugi no, kuriem 73 bija māneklīši un 122 māneklīšu turētāji. Projekta laikā 77 no pārbaudītajiem 122 māneklīšu turētājiem bija tradicionālie māneklīšu turētāji, bet 45 ar rotaļlietu elementiem. Pēc veiktajām pārbaudēm konstatēts, ka no pārbaudītajiem preču paraugiem 29% māneklīšu un 78% māneklīšu turētāju tika konstatētas būtiskas neatbilstības un tie var radīt risku patērētājam. Projekta rezultātā tika noformēts 31 ES ātrās ziņošanas sistēmas "Rapex" ziņojums par atklātām bīstamām precēm, 39 preču paraugiem tika apturēta tirdzniecība, kā arī veikta preces atsaukšana no tirdzniecības vietām un 45 preču paraugiem tika veikti nelieli pasākumi vai nodoti paziņojumi komersantiem.

Plašāka informācija par Latvijā atklātajiem bīstamajiem vai nedrošiem māneklīšiem un māneklīšu turētājiem pieejama PTAC datubāzē par Latvijā atklātajām bīstamajām precēm. Savukārt ar Eiropā atklātajām nedrošām precēm iespējams iepazīties "Rapex" ātrās brīdināšanas sistēmas - iknedēļas ziņojumu vietnē.