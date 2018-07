"Uz doto brīdi ir sākts kriminālprocess par iespējamu tīšu dedzināšanu, notiek izmeklēšana, ir aizturēta arī viena persona uz aizdomu pamata. Tiks nozīmētas ekspertīzes, lai noskaidrotu, vai tas ir izsmēķis vai tīša dedzināšana," raidījumam atklāja Valsts policijas Ventspils iecirkņa Kriminālpolicijas priekšniece Ramona Vilkriste.

Arī vietējie iedzīvotāji pieļauj, ka pie vainas bijis viens no muižas iedzīvotājiem. Viņi stāsta, ka pirmā stāva iemītnieks bieži aizrāvies ar alkoholiskajiem dzērieniem, un degšana sākusies tieši no viņa dzīvokļa. "It kā tas viens dzērājs visu laiku bija projām, tagad atbrauca atpakaļ. Gāja pie brūtes, un tā viņu nelaida iekšā. Viņš teica, ka to būdu nodedzinās. Viņam tur benzīna kannas, viss kaut kas bija iekšā," stāsta kāds vietējais. Arī Aigars pieļauj, ka "no viņa dzīvokļa jau arī viss sākās, tāpēc nevar zināt, kas viņam tur bija, vai elektrība vai izsmēķi nometa".

„LNT Ziņu" sastaptie nodegušās Popes muižas ēkas iedzīvotāji gaida, kad policija atļaus ieiet ēkā. Tikmēr Popes pagasta pārvaldes vadītājs apstiprina, ka ēkā dzīvot vairs nebūs iespējams, un iedzīvotājiem tikšot ierādīti citi dzīvokļi blakus pagastā. "Cilvēkiem visiem dzīvošana tiks nodrošināta, ja ir vēlēšanās mums blakus pagastā ir daudz brīvu dzīvokļu. Visi viņi ir apziņoti, ja ir vēlēšanās, var nākt un rakstīt iesniegumus," saka Popes pagasta pārvaldes vadītājs Mārtiņš Libkovskis.

Skats uz Popes muižu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Popes muižas pārvaldnieka māja celta 18. gadsimta beigās un ir iekļauta Valsts nozīmes kultūrvēsturisko ēku sarakstā. Pagasta vadītājs atzīst, ka ēkas restaurācijai, visticamāk, līdzekļu nebūs, un tā tiks iekonservēta. Popes pagasta iedzīvotāji atklāj, ka salīdzinoši nesen ēkai tika uzklāts jauns dakstiņu jumta segums un bija cerības, ka tuvākajos gados būs iespēja sakārtot arī ēkas brūkošo fasādi. Turklāt pašvaldība jau vairākkārt informēta par apšaubāmajām elektroinstalācijām, gadu desmitiem netīrītiem dūmvadiem un atsevišķu īrnieku aizraušanos ar alkoholu. Daži no dzīvokļiem pat bijuši avārijas stāvoklī.

Jau ziņots, ka postošs ugunsgrēks Popes muižas centrālo ēku izpostīja aizvadītajā naktī. Uguns nopostīja lielāko daļu ēkas un vairāki cilvēki palikuši bez pajumtes.