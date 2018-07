Rīgā ierobežos satiksmi Baltkrievijas ārlietu ministra vizītes laikā

No 19.jūlija plkst. 7.00 līdz 20.jūlija plkst. 18.00 tiks aizliegts apostāties un stāvēt pie ēkas Pils ielā 12, bet no plkst. 7.00 līdz plkst. 15.30 - Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai.

Tostarp 19.jūlijā un 20.jūlijā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība:

· pie ēkas Pils ielā 12;

· pie ēkas Skanstes ielā 27;

· pie ēkas Rēzeknes ielā 1;

· pie ēkas Mūkusalas ielā 3;

· pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 3;

· pie ēkas Brīvības bulvārī 36;

· pie ēkas Jēkaba ielā 11;

· pie ēkas Akmeņu ielā 14;

· Reformācijas laukumā un Doma laukumā.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.