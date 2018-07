Akuraterei būs otrais numurs Kurzemes vēlēšanu apgabalā. Akuratere savulaik kandidējusi 5.Saeimas vēlēšanās no "Tēvzemei un Brīvībai" sarakstā, vēlāk Rīgas domes vēlēšanās piedalījusies no partijas "Pilsoniskā savienība" saraksta, kā arī kandidējusi 10.Saeimas vēlēšanās no "Vienotība" saraksta.

JKP šodien preses konferencē paziņoja, ka partijas līderi Saeimas vēlēšanās būs Juris Jurašs, Juta Strīķe, Jānis Bordāns, Krišjānis Feldmanis un Ilga Šuplinska.

Bordāns pastāstīja arī par sarakstu otrajiem numuriem. Kurzemē tā būs Akuratere, Rīgā - JKP ekonomikas ministra amata kandidāts, ekonomists Gatis Eglītis, Vidzemē - partijas izglītības ministra amata kandidāte Dagmāra Beitnere-Le Galla, Latgalē - Andris Kozinovskis, bet Zemgalē - Sandis Riekstiņš.