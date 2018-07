Ierobežos satiksmi Kārļa Ulmaņa gatvē, Silikātu un Ķemmdziju ielās; Kalpaka bulvārī, Valkas un Jaupils ielās satiksmi slēgs

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas ielas ierobežotajos posmos) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Veicot darbus nakts laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Tikmēr saistībā ar ūdensvada pārbūves darbiem no 23.jūlija plkst. 17.00 līdz 24.jūlija plkst. 8.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Valkas ielā, posmā no Ausekļa ielas līdz Veru ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Tikmēr saistībā ar ielas rekonstrukcijas darbiem no 24.jūlija līdz 15.augustam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Jaunpils ielā, pie ēkas Jaunpils ielā 26.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Tikmēr saistībā ar kanalizācijas tīklu pārbūves darbiem no 23.jūlija līdz 11.oktobrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Silikātu ielā, posmā no ēkas Silikātu ielā 5c līdz ēkai Silikātu ielā 7a.

Savukārt no 4.augusta līdz 26.oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Ķemmdziju ielā, posmā no Silikātu ielas līdz ēkai Stagaru ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas ielas ierobežotajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Tikmēr saistībā ar ielu segumu atjaunošanas darbiem (asfalta ieklāšana) no 20.jūlija plkst. 22.00 līdz 21.jūlija plkst. 6.30 un no 27.jūlija plkst. 22.00 līdz 28.jūlija plkst. 6.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Oskara Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas ielas ierobežotajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Ņemt vērā, ka darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.