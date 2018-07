“Pie acu ārsta noskaidrojās, ka pēc viņas sitiena ar dūri man ir labās acs kontūzija – traumēti acs ābola muskuļi. Ievainojums sadzīs, taču tā dēļ man ir noteikts miera režīms. Ģimenes ārstam pat bija aizdomas, ka man varētu būt arī smadzeņu satricinājums,” telefonsarunā izstāstīja cietusī.

“Tāpēc arī šobrīd nespēju darīt savu darbu. Ārsts ir noteicis, ka nedrīkstu sēsties pie datora, lai lieki nenoslogotu acis,” piebilda incidentā iesaistītā žurnāliste.

Uz Dzintaru koncertzāles pasākumiem viņai nākas doties regulāri, un cietusī apstiprina, ka konkrētos cilvēkus – vīrieti un sievieti –, kurus apsargi tovakar aizturēja saistībā ar iespējamu viltotu biļešu tirdzniecību, gadījies redzēt regulāri.

Mēģina “sarunāt” ar apsargiem, piekauj žurnālisti

Jauns.lv jau ziņoja, ka neilgi pirms koncerta sākuma pie ieejas biļeti ielūguma formā uzrādīja kāda pensionāre. Kundze netika ielaista koncertzālē, atbildīgajam personālam paziņojot, ka viņas ielūgums it kā ir viltots.

Blakus esošie apsardzes darbinieki tūlīt pat noskaidroja, ka sieviete ielūgumu, kas paredzēts īpašajiem viesiem bez maksas, iegādājusies par izdevīgu cenu no kāda vīrieša uz ielas, kas grozījies turpat blakus Dzintaru koncertzāles kasei.

Divi apsargi, paņēmuši no koncertzāles teritorijā neielaistās kundzes nederīgo ielūgumu, acumirklī metās laukā pa vārtiem meklēt pārdevēju, kuru turpat arī aizturēja, pie viņa atrodot somu, kurā izrādījās vēl krietns daudzums koncerta ieejas karšu.

Ielūguma pārdevējs tika nosēdināts uz soliņa pie koncertzāles žoga, un apsargi izsauca policiju. Koncertā neielaistā kundze solīja sagaidīt likumsargus, lai ziņotu par notikušo, un pauda, ka šaubīgus tirgoņus pie koncertvietas sastop regulāri, taču neizprot, kā koncertzāles vadība var pieļaut šādu biznesu savā pievārtē.

Pavisam drīz aizturētajam vīrietim klāt piesteidzās kāda sieviete, kura agresīvi un ar rupjībām centās iejaukties apsargu darbā un panākt, ka tiek atgriezta vīrietim atņemtā soma.

Kad incidentā iejaucās kāda blakus esoša žurnāliste, kura fotografēja notiekošo, apsargu notvertā vīrieša kompanjone viņai uzbruka, ar dūri iesitot pa labo aci. Pēc šī incidenta žurnālistei bija nepieciešama mediķu palīdzība.

Koncertzāles vadība taisnojas, ka tirgoņus apkaro regulāri

Portāls Jauns.lv sazinājās ar Dzintaru koncertzāles vadību un Valsts policiju, lai noskaidrotu, vai saistībā ar notikušo ir uzsākta lietvedība un vai koncertzāles vadība plāno ko darīt lietas labā.

Pagaidām gan komentāri par notikušo ir visai skopi. Dzintaru koncertzālei tika vaicāts, kāda bija tās vadības rīcība pēc šī incidenta un kā izskaidrot to, ka pie koncertzāles vārtiem notiek šāda tirgošanās? Tika arī jautāts, vai pēc šī gadījuma tiks domāts par to, kā risināt šo problēmu?

Koncertzāles sabiedrisko attiecību vadītājs Mārtiņš Pučka rakstiski atbildēja, ka par neatļauto tirdzniecību pie Dzintaru Koncertzāles kasēm koncertzāles vadība jau vairākkārt informējusi pašvaldības un Valsts policiju, kā arī policija jau iepriekš ir veikusi operatīvās darbības.

“Koncertzāles apsardze savu pilnvaru robežās konkrētajā gadījumā pildīja tai dotos uzdevumus. Plašākus komentārus Dzintaru koncertzāles vadība šobrīd nevar sniegt, aicinām tos uzdot policijai,” komentējot koncertzāles personāla rīcību konkrētajā gadījumā, piebilda koncertzāles pārstāvis.

Jāteic gan, ka incidentā iesaistītā pensionāre, kurai nepaveicās ar biļešu iegādi, izstāsta pavisam ko citu: „Tepat blakus dzīvoju un vienmēr nāku uz koncertiem Dzintaru koncertzālē. Jau citkārt esmu kases darbiniecēm teikusi: „Nu pasakiet taču koncertzāles direktoram Guntaram Ķirsim, ka šie divi tipi spekulē ar biļetēm.” Kasē man atbildēja: „Mēs visi to zinām, un Ķirsis arī to zina. Viņu tas netraucē.” Spriežu, ka tur visa tā darbība ir saskaņota. Visticamāk, tas ir nodokļu jautājums. Es jau gadiem pie šiem spekulantiem esmu biļetes pirkusi, viņi te staigā no rīta līdz vakaram, paši nāk klāt, uzplijas. Biļetes līdz šim bija gluži tādas kā oficiālās biļetes, un iepriekš nekādu problēmu ar iekļūšanu nebija. Šī reize, kad nopirku ielūgumu, ir pirmā,” atzīst jūrmalniece Nellija.

Policijā uzsāktas divas lietvedības

Savukārt Valsts policijā informēja, ka Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī ir uzsāktas divas administratīvās lietvedības – viena par konfliktu, kā rezultātā cietušai personai nodarīti miesas bojājumi un otra – par iespējamu nederīgu biļešu tirdzniecību.

Šobrīd par nevienu no gadījumiem lēmumi vēl nav pieņemti, taču, izvērtējot notikušo kopumā, jācer, ka policijai izdosies atbildēt vēl vairākus citus jautājumus: kur ielu tirgotāji ņem biļetes un ielūgumus, kurus, kā noprotams, visai bagātīgā daudzumā regulāri pārdod par zemāku cenu? Kas ir ietirgoto līdzekļu patiesais labuma guvējs? Vai un cik nodokļu naudas aiziet garām valsts kasei? Vai un kāpēc Dzintaru koncertzāles vadība pieļauj šādu nelikumīgu tirdzniecību, un kā tas nākas, ka jau gadiem tās pašas personas netraucēti andelējas teju pie pašiem ieejas vārtiem pasākumu norises vietā, kur uz prestižākajiem pasākumiem biļešu cenas mērāmas pat vairākos simtos eiro par vienu sēdvietu?