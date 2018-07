Ūdens peļķes. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Aicina pieteikties Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam

SIA “Rīgas ūdens” informē, ka līdz 10. augustam iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai Elejas ielā, Daibes ielā (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dauguļu ielai), Druvas ielā (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dauguļu ielai), Dāliju ielā (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dauguļu ielai), Drustu ielā (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dauguļu ielai), Kantora ielā (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dauguļu ielai), Upesgrīvas ielā (posmā no Daibes ielas līdz Kantora ielai), Dauguļu ielā (posmā no Daibes ielas līdz Kantora ielai) un Dikļu ielā (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Dauguļu ielai) esošo nekustamo īpašumu īpašnieki.