Brigmanis uzsvēra, ka ZZS nākamo valdību pēc Saeimas vēlēšanām vēlētos veidot ar nacionālo apvienību Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), kas izslēdz jebkādas spekulācijas par sadarbību ar "Saskaņu" valdībā.

"Jā, atsevišķās pašvaldībās ZZS ir koalīcijā ar "Saskaņu" un arī Saeimā dažreiz balsojumos pozīcija sakrīt, bet koalīcijas nebūs. Šobrīd es to redzu vairāk kā populistisku soli no "Vienotības" puses, ņemot vērā, ka vēl nav skaidrs, vai tā vispār iekļūs nākamajā Saeimā," sacīja Brigmanis un piebilda, ka gadījumā, ja VL-TB/LNNK gribētu ar mums parakstīt vienošanos, ka kopā tiek veidots nākamās valdības kodols, tad ZZS to izdarītu.

Jau ziņots, ka jūnija beigās vairākas partijas pieļāva iespēju atbalstīt "Jaunās Vienotības" memorandu "par nesadarbošanos ar prokremliskām partijām".

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) gan paziņojusi, ka neparakstīs memorandu. Atsevišķiem citiem politiskajiem spēkiem vēl paredzēts spriest par šo jautājumu.

VL-TB/LNNK priekšsēdētaja vietnieks Gaidis Bērziņš iepriekš uzsvēra, ka partija vienmēr paudusi, ka nesadarbosies ar prokremliskajiem spēkiem. Lai arī "Jaunās Vienotības" aicinājumam varētu būt populistiska pieskaņa, VL-TB/LNNK to varētu atbalstīt, ja mērķis ir iezīmēt politiskos spēkus, kas varētu veidot valdību bez partijas "Saskaņa".

Savukārt LRA Pārstāvju sapulce pieņēmusi lēmumu neparakstīt memorandu, jo šo dokumentu vērtē kā pārāk vispārīgu, kas nenovelk "sarkano līniju" sadarbībai ar partiju "Saskaņa", informēja politiskajā spēkā. "LRA skaidri definē, ka pēc Saeimas vēlēšanām nesadarbosies ar tādām partijām kā "Saskaņa" un Latvijas Krievu savienība, kā arī citiem prokremliski vai prokrieviski orientētiem politiskajiem spēkiem," teikts politiskā spēka paziņojumā.

Jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētājs Jānis Bordāns sacīja, ka partija ir atsaukusies "Jaunās Vienotības" ierosinājumam un plāno iesniegt savus priekšlikumus memorandam.

Apvienības "Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts teica, ka šis jautājums vēl tiks vērtēts, tomēr viņam nešķiet, ka "Jaunā Vienotība" mēģina piedāvāt kaut ko jaunu un būtisku. Pavļuts uzskata, ka "Jaunā Vienotība" šādi mēģina pievērst sev uzmanību priekšvēlēšanu laikā, bet "šādi pliki pakti" neko nemainot politiskajā ainavā, ņemot vērā partiju jau pausto par nesadarbošanos ar prokremliskajiem spēkiem.

Partijas "Progresīvie" memoranda piedāvājumu pašlaik apspriež partijas biedri un lēmumu par to paredzēts pieņemt valdes sēdē 3.jūlijā, sacīja politiskā spēka līderis Roberts Putnis. Paužot personīgo viedokli Putnis norādīja, ka attiecībā uz apdraudējumu Latvijas valsts drošībai nav atšķirības, vai "valsts izzagšanas fenomens" izpaužas ar ""Saskaņas" vai ZZS rokām". "Jaunās Vienotības" aicinājumam ir nacionālistiska pieskaņa, taču korupcijai nav tautības un nav atšķirības starp tiem, kas klanās Kremļa priekšā slēptu vai neslēptu labumu dēļ, norādīja "Progresīvo" līderis.

Kā ziņots, "Jaunā Vienotība" nosūtījusi partijām aicinājumu pirms 13.Saeimas vēlēšanām vienoties "par nesadarbošanos ar prokremliskām partijām".

"Jaunās Vienotības" valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš paudis, ka aicina līdzīgi domājošus politiskos spēkus pirms 13.Saeimas vēlēšanām pievienoties memorandam, kurā partijas vienojas par skaidru atbalstu proeiropeiskai, demokrātiskai, tiesiskas valsts vērtībās balstītai politikai, apliecinot pašreizējā Latvijas ģeopolitiskā kursa nemainīgumu.