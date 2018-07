Pavasara un vasaras pirmā mēneša sausums īpašu skādi nodarīja lauksaimniekiem, taču arī pilsētā dzīvojošajiem šāda klimata dēļ ir nācies saskarties ar problēmām.

Sausums un turpat pilsētas centrā esošajā Rīgas Brīvostā notiekošie ogļu pārkraušanas darbi sacēluši pamatīgus putekļus, kuri pēcāk tiek iepūsti pilsētas dzīvojamajā daļā.

Rīdzinieki gaužas sociālajos tīklos

Akmeņogļu pārkraušana, kas ik pa laikam notiek ostā, pēc idejas ir regulēts process.

To darot, nepieciešams laistīt speciālos pievadceļus tā, lai maksimāli samazinātu melnā izrakteņa putēšanu. Gaisā pacelto daļiņu daudzumu mēra ar speciālām ierīcēm.

Tas gan nekādi nemaina faktu, ka sūdzības par melnām palodzēm, mēbelēm, logiem, grīdām un uz ielas novietotām automašīnām no rīdzinieku – īpaši to, kuri dzīvo ostas tuvumā – ir regulāras.

Neapmierinātību ar gaisa kvalitāti galvaspilsētas centrā iedzīvotāji pauž arī sociālajos tīklos:

Neticami, ka tāds skats ir Eiropas valsts galvaspilsētas centrā! pic.twitter.com/menjid1r7W — Rolands Tjarve (@RolandsTjarve) June 2, 2018

@videsdienests šovakar vējš no ostas un visu Pētersalu klāj balti putekļi. Droši varat atsūtīt inspektorus paņemt paraugus.. — Rollau2R (@Rollau2R) July 6, 2018

Virs ogļu termināļa Rīgas ostā atkal ceļas melni putekļi, turklāt neraugoties uz to, ka pavisam nesen lija. Nav gan tik lieli kā citās reizēs. Šie laikam strādā bez brīvdienām — Jānis Tereško (@JanisTeresko) June 23, 2018

Trīs stundas atvērts logs un darba galdu klāj putekļi. Arī lielāki melni krikumi.

Ogļu pārkraušana rullē? — efgaa (@efgaa) June 21, 2018

Arī VVD saņēmis cilvēku sūdzības

Lai noskaidrotu, vai ostā notiekošie darbi, kas noved pie apputējušām dzīvojamajām telpām, tik tiešām ir normas robežās arī šī gada sausajos pavasara un vasaras mēnešos, Jauns.lv vērsās pie Valsts vides dienesta (VVD), kura mītne atrodas Rūpniecības ielā – tieši pretim Rīgas Brīvostai.

VVD apstiprina, ka šovasar pastiprinātu putēšanu ir izraisījis ilgstošais sausuma periods, ko papildus pavadījušas izteiktas vēja brāzmas.

Rezultātā putekļi veidojoties ne tikai no tām ostas teritorijām, kur notiek pārkraušanas darbi, bet arī no blakus esošām teritorijām, kur tie krājušies ilgstoši.

Pastiprinātu putēšanu izraisot arī pilsētas infrastruktūra – autoceļi, būvlaukumi, ielu remonti, nenoasfaltētās ielas u.c. faktori.

“Atbildot uz Jūsu vaicāto, jāsaka, ka VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektori pievērš pastiprinātu uzmanību uzņēmumiem, kuri veic akmeņogļu pārkraušanu ostas teritorijā. Uz pārbaudēm VVD Lielrīgas RVP inspektori ir devušies arī, atsaucoties uz ostas apkārtējo mikrorajonu iedzīvotāju sūdzībām,” atklāja VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.

VVD apgalvo, ka pārbaudes ostā notiekot regulāri. Tajās izvērtē, kā uzņēmumos tiek laistīti pievadceļi, ogļu krautnes un darba zonas.

“Rodoties intensīvām vēja brāzmām, kādas pēdējās nedēļās bieži novērotas, VVD inspektori ir devuši uzņēmumiem rīkojumus samazināt kraušanas ātrumu vai apturēt kraušanas darbus līdz brīdim, kamēr meteoroloģiskie apstākļi mainīsies,” piebilda VVD pārstāve.

VVD arī skaidroja, ka ostā strādājošie uzņēmumi, kam VVD ir izsniedzis atļaujas tā dēvētajai “B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai”, atbilstoši atļaujas noteikumiem, pie tām savu uzņēmumu teritorijas robežām, kuras ir vistuvāk dzīvojamai apbūvei, ir uzstādījuši monitoringa iekārtas, kuras veic daļiņu PM10 un PM2,5 nepārtraukto monitoringu.

VVD secinājumi kā katru gadu – viss joprojām kārtībā

Dienestā arī informē, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 3. pielikumu, dienas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 50 µg/m3, kuru nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 35 reizes kalendāra gadā.

“No nepārtrauktā monitoringa stacijām iegūtie dati neuzrāda pārsniegumus kalendārajā gadā,” informēja Bukleviča, tādējādi paužot, ka VVD problēmu ar akmeņogļu putekļu izplatīšanos dzīvojamajās telpās pagaidām acīmredzot nesaskata.

Vērts gan atkārtoti piebilst, ka problēma ir aktuāla tieši siltajos, sausajos gada mēnešos, nevis gada griezumā.

Biežos putekļu mākoņus un nosēdumu novērojumus VVD skaidro arī ar iepriekšēju ostas rosības izraisītu putēšanu tālākām sekām, proti, esot novērots, ka vienas reizes noputēšana, izraisa atkārtotu putēšanu teritorijās, kur putekļi, vēju brāzmu sanesti, ir iepriekš nosēdušies.

Pie nākamajām vēja brāzmām tie atkal put un, kā pauž VVD, “rodas sajūta, ka šādu putēšanu atkal ir izraisījusi termināļu darbība ostā.”

Grūti gan šādu skaidrojumu par sajūtām pasniegt tiem, kuru mājokļos (kuros, iespējams, dzīvo arī bērni) vasarā uz grīdas regulāri krājas melni sodrēji.

Ostā joprojām visvairāk darba notiek ar oglēm

Rīgas brīvostā šogad pirmajos sešos mēnešos pārkrauti 17,63 miljoni tonnu kravu, kas ir par 0,7% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina brīvostas publiskotā informācija.

Pēc ostas sniegtās informācijas pārkrauto kravu struktūrā lielāko īpatsvaru šogad pirmajos sešos mēnešos joprojām veidoja ogles - 39,5% (2017.gadā kopumā - 35%, 2016.gadā - 35,9%).

Ogles šogad Rīgas ostā pārkrautas 6,964 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 8,8% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn.

Lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” noteikto mērķu sasniegšanu, Rīgas Brīvostas valde uzdevusi Rīgas Brīvostas pārvaldei sadarbībā ar Rīgas domi un iesaistītajām stividorkompānijām vienoties par nepieciešamo darbību kopumu un koordinētu plānu, lai esošās uzņēmumu teritorijas Andrejsalā un Eksportostas rajonā savlaicīgi tiktu atbrīvotas no oglēm un citām putošajām beramkravām, un to apstrāde 2019. gada sākumā pilnībā tiktu nodrošināta jaunizbūvētajos terminālos Krievu salā.

Saskaņā ar apstiprināto darbu plānu, visa termināļu darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Krievu salā tiks pabeigta līdz šā gada rudenim, un ar 2019.gada 1.janvāri Krievu salas termināļos ir jāuzsāk beramkravu pārkraušana, tā attiecīgi sasniedzot projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” kopējos mērķus – novērst ostas aktivitāšu izraisīto ietekmi uz vidi Rīgas centrā, kā arī nodrošināt ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā, pārceļot ostas termināļus uz Krievu salu.