12. Saeimas sākotnējā valdība: valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš (pirmā rindā no kreisās), finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Ministru prezidents Māris Kučinskis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, ekonomikas ministrs un Ministru prezidenta biedrs Arvils Ašeradens, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, satiksmes ministrs Uldis Augulis (otrā rindā no kreisās), izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, veselības ministrs Guntis Belēvičs, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, kultūras ministre Dace Melbārde, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (trešā rindā no kreisās), iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, labklājības ministrs Jānis Reirs, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards kopīgās fotografēšanās laikā pēc jaunā Ministru kabineta pirmās svinīgās sēdes. (Foto: Ieva Lūka/LETA)