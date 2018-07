Pašā Vecrīgas sirdī uz asfalta atrodami pat eži

Skaidrojam, vai eži Latvijas galvaspilsētā ir ierasta parādība, un kā cilvēkam pienāktos uzvesties sastopoties ar šo adatu kamolu. Māris Lielkalns, Rīgas Zooloģiskā dārza informācijas dienesta pārstāvis, pastāstīja: „Tādas uzskaites, cik daudz ežu Rīgā dzīvo un kur, nav. To neviens nespēs pateikt. Viņi dzīvo tur, kur ir zaļš, piemēram, parkos, kuros viņiem ir ar ko baroties – gliemeži un kukaiņi. Tā kā Rīgā ir daudz parku, Pārdaugavā lielas zaļās teritorijas, tad ir rajoni, kur arī eži nav nekāds retums.

Eži savas migas iekārto žagaru čupās. Par to, ka eži manīti pilsētas centrā, man daudz ziņu nav, bet pilsētas zaļajos rajonos tos mana krietni bieži, piemēram, kad veido kādu būvlaukumu un novāc zaru kaudzes. Ja tas ir pieaudzis ezis, lielu problēmu nevajadzētu būt – viņš aizčāpos atrast citu žagaru čupu. Sarežģītāk ir, ja sastapti ežu mazuļi, tad aicinu pārdomāt, vai tieši tagad nepieciešams to zaru čupu likvidēt, varbūt varētu pagaidīt, kamēr ežu mazuļi paaugas. Savukārt, ja ezi redzat čāpojam pāri ceļam vai ielai, to varētu aiznest līdz kādai zaļajai zonai”.

Tā ir bieža kļūda, ka atrastu dzīvnieku cilvēks atrastu dzīvnieku par katru cenu cenšas glābt. Cilvēkaprāt dzīvnieka atrašanās pilsētā ir neiespējama, bet ežaprāt visapkārt ir daudz piemērotu vietu dzīvošanai. Tādēļ vislabākais ir to atstāt tur, kur tas atrasts. Gada laikā tomēr kādas četras eža ģimenes glābēji atnes uz Zooloģisko dārzu.

Rīgas Zooloģiskā dārza speciālists saka, ka meža iemītnieks un daudzu pasaku varonis – ezis – lieliski jūtas arī pilsētvidē. Un dažreiz tas arī nekautrējas ieturēties pie daudzdzīvokļu namiem no kaķiem paredzētajiem trauciņiem. Betona mūros tiem gan īsti nav, ko darīt, bet ir kļūdaini daudzus mūsu zemes dzīvniekus uzskatīt par izteiktiem meža dzīvniekiem, jo Latvijā pārsvarā ir mozaīkveida ainava – meži mijas ar pļavām, viensētām, tīrumiem. Tāpēc nevajadzētu krist panikā, ja kādu meža dzīvnieku sastopam arī pļavā vai pat savu māju tuvumā. Tas ir normāli. Arī ezis nav mežu masīvu iemītnieks, tas itin labi jūtas arī atklātās ainavās, kas mijas ar krūmājiem un nelielām koku audzēm.

Kā rīkoties sastopot ezi?

Sastopoties ar ezi vērā jāņem vairākas lietas:

* Ja gribam viņu pamielot, tad jāatceras, ka piens dzīvniekam nav tas labākais produkts, jo pēc tā ezim sāpēs vēders un būs caureja. Tāpēc daudz labāk viņam ir piedāvāt liesu liellopa gaļu (protams, nesālītu, nežāvētu vai kā citādi apstrādātu), zivis vai kaķu granulas. Tomēr jāatceras, ka pārmērīgi aizrauties ar piebarošanu nevajadzētu, jo mūsu piedāvātā barība nav eža ikdienas maltīte.

* Saveļoties kamolā, ezim savelkas atbilstošie muskuļi un adatas ir kā izslieti pīķi uz visām pusēm. Tas nozīmē, ka adatas nepieglaudīsies ādai, bet gan stīvi izslietas sargās zvēriņu. Savukārt pēc paņemšanas rokās sūrstēs roku āda, jo neskaitāmās adatiņas būs iedūrušās plaukstās. Sliktākajā gadījumā dūruma vietās var attīstīties arī kādi iekaisumi. Ar kažociņa glāstīšanu jāuzmanās, jo sastapts pukšķētājs ir ļoti neapmierināts un, skaļi šņācot, tas var lēkt uz augšu, cenšoties aizbaidīt uzbrucēju.

* Ezim ir asi zobi, tādēļ tas var iekost. Protams, ezis arī slimo ar dažādām slimībām un parazītiem. Viņa adatainajā kažokā labprāt dzīvo ērces.

* Ežus nedrīkst ņemt pie sevis mājās. Tas var palīst zem segas. Ezis ir krēslas un nakts dzīvnieks, tādēļ aktīvi apstaigās teritoriju un stumdīs mēbeles tieši laikā, kad cilvēks gribēs atpūsties. Tas spēj ierāpties arī gultā, palīst zem segas un maigi piekļauties gulētājam.

* Jāuztraucas vienīgi tad, ja dzīvniekam ir redzami ievainojumi. Tad gan vajadzētu sazināties ar konkrēto pašvaldību apsaimniekojošiem vetārstiem vai patversmēm, ar kuriem pašvaldībai ir noslēgts līgums. Rīgā tā ir Dr. Beinerta klīnika. Centieni veselu dzīvnieku pārvietot lielā attālumā var novest pie tā mazuļu bojāejas, jo neviens taču nezina, vai atrastajam dzīvniekam kaut kur tuvumā nav migas, kurā vecākus gaida ēstgriboši mazuļi.