Bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Bijušais NBS komandieris Graube paskaidro, kādas būtu sekas, ja ASV izstātos no NATO

Sabiedrība LETA

ASV aiziešana no NATO radītu milzīgas pārmaiņas pasaules drošībā, taču jāšaubās, vai šāds lēmums reāli varētu tikt pieņemts, aģentūrai LETA teica bijušais Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Raimonds Graube, komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa it kā piedraudēto par izstāšanos no alianses, ja sabiedrotie nekavējoties nepalielinās aizsardzības izdevumus.