Studijas enerģētikā jeb kad izciliem darbiem sākums meklējams multfilmās

Bezbalsta vēja ģenerators - kā nonāci līdz šādai tēmai?

Tas bija trešais studiju gads, kad pirmo reizi ieraudzīju bezbalsta vēja ģeneratoru. Un tas bija multenē! Bet tiešām! Mēs ar draugiem aizgājām uz kino, skatos multeni un domāju – ārprāts, kā iespējams tāds vēja ģenerators, ievietots balonā? Pēc tam mums studijās pie profesora Aigara Laizāna bija lekcijas un viņš uzdeva sameklēt divas inovatīvas idejas enerģētikā, ko varētu nākotnē attīstīt un par kurām jāpastāsta pārējiem. Es domāju – pameklēšu to ģeneratoru. Ierakstīju Youtube un skatos – normāli, Aļaskā jau pirmie izmēģinājumi. Kā? Šķita tik interesanti. Kad pastāstīju kursabiedriem, viņiem arī bija acis lielas, pirmo reizi kaut ko tādu bija dzirdējuši. Un tad pasniedzējs man teica – Laila, protams, tu padomā pati, bet raksti par to bakalauru. Tas gan bija tikai trešais kurss un es to nopietni neuztvēru. Pēc tam, kad bija jāsāk domāt par bakalaura tēmu, nodomāju – kāpēc ne? Pārskatīju patentus, zinātnisko literatūru, lai saprastu, kas patiešām jau ir izdarīts, nevis tikai medijos aprakstīts. Sapratu, ka ir iestrādes, bet nav viss gatavs.

Latvijā ir kaut kas tāds?

Nē. Pirmais izmēģinājums, kur notiek šādi pētījumi, ir Aļaskā.

Ko konkrēti pētīji bakalaura darbā?

Paņēmu ideju un domāju, kā būtu, ja es sev mājās tādu izveidotu - gribētu savu māju nodrošināt ar elektroenerģiju, un kā būtu, ja es tādu uzstādītu? Vai vispār Latvijā var tādu uzstādīt? Izrēķināju, cik augstu man jāpaceļ turbīna, lai tā atmaksātos, lai visu laiku būtu enerģija, cik tas kopumā izmaksās, salīdzināju ar parasto balsta turbīnu. Aprēķinus veicu 10 kilovatu vēja turbīnai, kas ir pietiekama vienai mājsaimniecībai, un salīdzināju ar parasto vēja turbīnu. Tas arī bija mans mērķis noskaidrot, vai tādai bezbalsta turbīnai ir potenciāls Latvijā. Ja izmantotu lielākas turbīnas, tad būtu jāturpina aprēķini. Turklāt Latvijā ir problēma ar maziem vējiem – 10 m augstumā Latgalē vējš ir nekāds, smieklīgs. Parēķināju, ja es uzstādu mājās tādu, man tā ir jāpaceļ lielākā augstumā, bet tā strādā, jo vēji lielākā augstumā ir daudz pastāvīgāki, nekā 10 m augstumā. Sapratu, ka tas der. Tas ir tāds enerģijas avots, kuru tu vari pārvietot un nolikt jebkur. Piemēram, Positivus festivāls. Kāpēc elektroenerģiju neiegūt ar tādiem ģeneratoriem? Ideāli! Nevajag dārgas līnijas, speciāli rakt kabeļus vai izbūvēt kādas apakšstacijas. Lūdzu – zaļā enerģija!

Kādas bija sajūtas, kad uzzināji, ka tavs pētījums atzīts par labāko bakalaura darba Latvijā?

Es biju tik lepna! Man bija tāds prieks! Taču ne tik daudz par to, ka ieguvu balvu, bet ka cilvēki ir atvērti visam jaunajam, iedziļinājušies, aizdomājušies un sapratuši. Biju ļoti pateicīga pasniedzējam Aigaram Laizānam, ka viņš pamudināja šo ideju pētīt. Un vēl domāju – meitenes ne ar ko nav sliktākas par puišiem inženierzinātnēs! Prieks arī par universitāti. Mēs no LLU bijām trīs, kas ieguva atzinības. Vajag tos degunus turēt augstāk - LLU var!

Kā atnāca doma, ka enerģētika būs virziens, kurā studēsi un strādāsi?

Tas bija nedaudz negaidīti. Manas stiprās puses ir fizika, ķīmija, matemātika, bet māksla nav mana, tāpēc uzreiz skatījos uz inženierzinātnēm. No sākuma domāju studēt ekonomiku, jo tur ir skaitļi, matemātika, bet tad man skolotāja ieteica, ka ekonomiku varēšu kādreiz arī papildus studēt. Vajag inženierzinātni! Un ja būs arī vēlāk patika uz ekonomiku, tad abas kopā būs ļoti liels ieguvums. Turklāt man arī tētis ir enerģētiķis un pabeidzis LLU. Protams, viņš pabīdīja mani uz savu pusi. Ja man tagad kāds prasītu, es teiktu – lai nāk uz enerģētiku, labu speciālistu trūkst un tie ir pieprasīti.

Taču pirmo reizi, kad aizgāju uz universitāti, nobijos. Manā kursā bija tikai puiši. Citām meitenēm kursā draudzenes, bet man.. Kad iepazinos, iedraudzējos un man arī bija draudzenes, bet tikai puiši (smejas).

Iedomājos klasisku elektriķi, kurš kāpj stabos..

Nē, stabos es nekāpju (smejas). To man vēl nav nācies darīt, lai gan mēģinājusi esmu. Stabā uzkāpt varu, esmu piedalījusies mācībās, bet tam vajag daudz spēka. Kaut gan negribu to atzīt, bet man tā spēka nav tik daudz (smejas).

Šobrīd jau studē maģistrantūrā, bet ko tālāk – zinātne vai bizness?

Tā kā manī sēž arī ekonomists, gribētu biznesā, bet saprotu, ka sākotnēji nepieciešams iegūt pieredzi. Ja gribu tālāk attīstīt savu ideju nepieciešamas vēl papildus zināšanas, tāpēc ir jāmācās - jāizmanto brīdis, kamēr esi jauns un zaļš, un gribi visu mācīties.

