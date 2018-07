Šoferis Mārtiņš e-pastā atklāj, ka tika apturēts par ātruma pārsniegšanu apdzīvotā vietā – Dubnā. Atļauto 50km/h vietā viņš, saskaņā ar ceļu policista teikto, braucis ar 73km/h un tobrīd, kā atzīst pats autovadītājs, uz automašīnas aizmugurējā sēdekļa atradās divas nepiesprādzējušās personas.

“Iemesls ātrumam bija steiga. Apstākļi bija tādi, kādi bija, taču, skaidrs, ka saprotu – tas nav nekāds attaisnojums. Tamdēļ arī momentā piekritu policista teiktajam un atteicos no iespējas aplūkot videomateriālus, kuros fiksēts pārkāpuma brīdis,” raksta Mārtiņš.

Cerēja samaksāt 50% sodu

Taču pretimnākšanu, kādu atsevišķos momentos paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 276. 1. pants par Nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudassoda samaksas, Mārtiņš nav sagaidījis.

“Kodekss it kā paredz, ka soda neapstrīdēšanas gadījumā pienākas iespēja 15 dienu laikā samaksāt 50% no soda un tikt atbrīvotam no atlikušās soda daļas samaksas. Uz vietas man nekas tāds netika piedāvāts. Īsti neizprotu, kādēļ. Iepriekšēju nesamaksātu sodu man nav, pēdējo biju izpelnījies jau ļoti sen, vainu pastiprinošus apstākļus pats arī īsti nesaskatīju,” neizpratni pauž Mārtiņš.

Sodu mīkstina tikai atsevišķos gadījumos

Konkrēto kodeksa pantu un tā nozīmi sīkāk paskaidroja Valsts policijā (VP), piebilstot, ka attiecībā uz Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, šāda soda mīkstināšana iespējama vien atsevišķos gadījumos.

“Lai veicinātu iestāžu un personu savstarpējo sadarbību un brīvprātīgu naudassoda izpildi, amatpersona – konkrētajā gadījumā ceļu policists –, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir tiesīga lemt par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudassoda samaksas,” skaidroja VP sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Kaļķe.

Policijā informēja, ka personu var nosacīti daļēji atbrīvot no naudassoda samaksas, ievērojot šādus priekšnoteikumus:

1) persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir atzinusi savu vainu un piekrīt lēmumam par naudassoda uzlikšanu;

2) nav konstatēti apstākļi, kas pastiprina personas atbildību par administratīvo pārkāpumu;

3) administratīvā pārkāpuma lietā nav cietušā;

4) administratīvā pārkāpuma lietā nav piemērota garantijas nauda;

5) par administratīvo pārkāpumu nav paredzēta administratīvā aresta piemērošana;

6) persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, gada laikā nav bijusi nosacīti daļēji atbrīvota no naudassoda samaksas;

7) administratīvā pārkāpuma lieta netiek izskatīta bez personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības, klātbūtnes.

Policists informē, ja pienākas iespēja maksāt daļu soda

Nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudassoda samaksas nepiemēro, ja policists, izvērtējot pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, raksturu, pārkāpēja personību un citus apstākļus, kam ir nozīme lietā, atzīst, ka šāds atvieglots sods nav nebūtu taisnīgs.

VP pārstāve arī skaidro, ka gadījumos, kad nosacīta daļēja atbrīvošana no sodanaudas samaksas tiek piemērota, policists automašīnas apturēšanas brīdī, kad tiek sastādīts protokols, par to informē automašīnas vadītāju.

Piemērojot nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudassoda samaksas, policists paskaidro sodītajam šoferim par tā pienākumu 15 dienu laikā samaksāt lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudassodu 50% apmērā. Ja autovadītājs izpilda šo nosacījumu, atlikusī naudassoda daļa nav jāmaksā.

“Gadījumā, ja nosacījums netiek izpildīts, uzliktais naudassods maksājams pilnā apmērā. Lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudassoda samaksas zaudē spēku arī tad, ja administratīvi sodītā persona pārsūdz lēmumu par naudassoda uzlikšanu,” skaidro policijā.

Runājot par konkrēto gadījumu un šofera neizpratni, VP pārstāve skaidroja, ka ikvienu situāciju individuāli vērtē notikuma vietā esošais policists. Par šo gadījumu šobrīd trūkstot pilnīgas informācijas, kas ļautu izvērtēt policista lēmumu. “Konkrētajā gadījumā nav zināmi visi notikušā apstākļi. VP amatpersona izvērtē pārkāpuma bīstamību, un tad lemj par nosacītas daļējas atbrīvošanas vai neatbrīvošanas no naudas soda samaksas,” īsi komentēja policijā.