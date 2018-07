Latvijas Mākslas akadēmijas profesora gleznotāja Alekseja Naumova apgleznotā lāča figūra Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā, kuru ar citām lāču figūrām, kopā 150, varēs apskatīt Vācijas vēstniecības Latvijā organizētajā labdarības izstādē "United Buddy Bears" Doma laukumā. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Rīgā ieradīsies Berlīnes lāči

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Ceturtdien, 12. jūlijā, plkst. 12.30 Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs kopā ar Latvijas Republikas kultūras ministri Daci Melbārdi un Vācijas Federatīvās republikas vēstnieku Rolfu Šuti atklās izstādi „United Buddy Bears – the Art of Tolerance”. Visas trīs amatpersonas ir izstādes patroni. 149 lāčus no Berlīnes atvedusi Vācijas vēstniecība sadarbībā ar Rīgas domi kā dāvanu Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.