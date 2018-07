Kārtības sargi, ierodoties notikuma vietā, pamanīja kādu iedzīvotāju, kura bija atvērusi logu un no tā policistiem norādīja uz pagraba ieeju. Kundze pastāstīja, ka kaimiņš neilgi pirms policijas ierašanās esot uzlauzis pagraba ieejas durvis.

Policisti ievēroja, ka no nama piektā stāva līdz pat pagrabam ir novilkts elektrības vads. Pēkšņi no pagraba iznāca kāds agresīvi noskaņots vīrietis, kurš rokās turēja lenķzāģi. Kungs uzvedās izaicinoši un ar elektrisko ierīci sāka vicināties.

Agresīvajam vīrietim dots rīkojums lenķzāģi nolikt uz zemes, taču viņš satrakojās vēl vairāk. Policisti, rūpīgi izvērtējot situāciju, izvilka elektrošoka pistoli, piesteidzās vīrietim klāt un to nekavējoties pielietoja tiešā kontaktā. Kungs elektronisko ierīci nometa.

Pēc neilga laika vīrietis nomierinājās un pastāstīja, ka viņam neesot izsniegtas pagraba atslēgas, tāpēc nolēmis pagraba durvis pašrocīgi attaisīt. Sarunas laikā no kunga sajusta spēcīga alkoholam raksturīgā smaka.

Vīrietis leņķzāģi pacēla un to ielika netālu novietotajā automašīnā. Tomēr, kā vēlāk atklājās, kungs negrasījās samierināties ar notiekošo un no automašīnas pēkšņi izņēma āmuru un propāna gāzes balonu. Vīrietis ar paņemtajiem priekšmetiem mēģināja uzbrukt policistiem. Viens no likumsargiem izvilka elektrošoka pistoli un izšāva zondes. Tās iedūrās uzbrucēja krūšu rajonā.

Vīrietis nokrita turpat uz zemes, pēc kā saslēgts rokudzelžos. Zonžu izņemšanai izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri nolēma zondes izņemt ārstniecības iestādē. Agresīvi noskaņotais vīrietis policistu pavadībā nogādāts slimnīcā.

Lietas materiāli pārsūti Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai.