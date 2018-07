Uz palodzēm, grīdām un, iespējams, arī cilvēku plaušās - Rīgu ieskauj pamatīgi ogļu putekļu mākoņi

No Rīgas ostas pilsētas centra virzienā put melni ogļu putekļu mākoņi. Šādus skatus pēdējo dienu laikā fiksējuši vairāki galvaspilsētas iedzīvotāji. Šie putekļi nogulsnējas dzīvokļos uz palodzēm, grīdām un, iespējams, arī cilvēku plaušās.

Ogļu putekļi, kas ar vēju tiek pūsti uz Rīgas centru. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Rīgas brīvostā šogad pirmajos sešos mēnešos pārkrauti 17,63 miljoni tonnu kravu, kas ir par 0,7% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina brīvostas publiskotā informācija.

Pēc ostas sniegtās informācijas pārkrauto kravu struktūrā lielāko īpatsvaru šogad pirmajos sešos mēnešos joprojām veidoja ogles - 39,5% (2017.gadā kopumā - 35%, 2016.gadā - 35,9%). Ogles šogad Rīgas ostā pārkrautas 6,964 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 8,8% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn.

Lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” noteikto mērķu sasniegšanu, Rīgas Brīvostas valde uzdevusi Rīgas Brīvostas pārvaldei sadarbībā ar Rīgas domi un iesaistītajām stividorkompānijām vienoties par nepieciešamo darbību kopumu un koordinētu plānu, lai esošās uzņēmumu teritorijas Andrejsalā un Eksportostas rajonā savlaicīgi tiktu atbrīvotas no oglēm un citām putošajām beramkravām, un to apstrāde 2019. gada sākumā pilnībā tiktu nodrošināta jaunizbūvētajos terminālos Krievu salā.

Saskaņā ar apstiprināto darbu plānu, visa termināļu darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Krievu salā tiks pabeigta līdz šā gada rudenim, un ar 2019.gada 1.janvāri Krievu salas termināļos ir jāuzsāk beramkravu pārkraušana, tā attiecīgi sasniedzot projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” kopējos mērķus – novērst ostas aktivitāšu izraisīto ietekmi uz vidi Rīgas centrā, kā arī nodrošināt ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā, pārceļot ostas termināļus uz Krievu salu.