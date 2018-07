Dziesmu svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājuma dēļ ierobežos satiksmi Mežaparka apkārtnē

Tāpat šodien no plkst.20 līdz koncerta beigām ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi Augšielā, Stadiona ielā, Jāņa Asara ielā, posmā no Ata ielas līdz Pērnavas ielai. Šis ierobežojums gan neattiekšoties uz cilvēkiem ar speciālām caurlaidēm un vietējo iedzīvotāju transportlīdzekļiem.

Šodien no plkst.17 līdz ģenerālmēģinājuma beigām ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ezermalas ielā, posmā no Meža prospekta līdz Stokholmas ielai, Meža prospektā, posmā no Ezermalas ielas līdz Inčukalna ielai, un Kokneses prospektā, posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospekta. Šie ierobežojumi gan neskaršot iedzīvotājus ar speciālām caurlaidēm, sabiedrisko transportu un vietējo iedzīvotāju transportlīdzekļus.

No plkst.24 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Lauku ielā, bet no plkst.7 līdz 8.jūlija plkst.8 Augšielā, Stadiona ielā un Jāņa Asara ielā, posmā no Ata ielas līdz Pērnavas ielai.

Tāpat līdz rītdienas plkst.20 ierobežojumi noteikti Kalpaka bulvārī labajā pusē, posmā no Elizabetes ielas līdz Jura Alunāna ielai, Aspazijas bulvārī kreisajā pusē no Teātra ielas līdz Brīvības laukumam, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, 11.novembra krastmalā, posmā no Kaļķu ielas līdz Daugavas gātei, Citadeles ielas labajā pusē, posmā no Kronvalda bulvāra līdz Miķeļa iela, Krasta ielas stāvlaukumā pie Salu tilta un Eksporta ielas autobusu stāvlaukumā pretī iebrauktuvei Rīgas Pasažieru ostā.

Savukārt līdz rītdienas plkst.6 apstāties un stāvēt aizliegts Vagonu ielā, posmā no Matīsa ielas līdz Augusta Deglava ielai, Suntažu ielā, Strenču ielā, Narvas ielā, Rūjienas ielā, Pērnavas ielā, posmā un virzienā no Lauku ielas līdz Asara ielai, Pērnavas ielā, posmā no Suntažu ielas līdz Augusta Deglava ielai, Pērnavas ielā, posmā no Matīsa ielas līdz Suntažu ielai, Pērnavas ielā, posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Lauku ielai, Vārnu ielā, Zvaigžņu ielā, Terēzes ielā, Rūdolfa ielā, Ata ielā, Alauksta ielā, Laboratorijas ielā, Jāņa Asara ielā, tostarp posmā no Tallinas ielas līdz Pērnavas ielai, Augusta Deglava ielā, posmā no Lienes ielas līdz Valmieras ielai, Augusta Deglava ielā, posmā no Valmieras ielas līdz Nīcgales ielai, un Valmieras ielā, posmā no Pērnavas ielas līdz Augusta Deglava ielai.

Līdz rītdienas plkst.6 ierobežojumi noteikti trolejbusu apgriešanās lokā Jāņa Asara ielas un Pērnavas ielas krustojumā, bet līdz pirmdienas, 9.jūlija, plkst.7 apstāties un stāvēt liegts Meža prospektā labajā pusē, posmā un virzienā no Inčukalna ielas līdz Ezermalas ielai, Meža prospekta labajā pusē, posmā un virzienā no Ezermalas ielas līdz pieturvietai "Bergenas iela", Meža prospekta labajā pusē, posmā no pieturvietas "Bergenas iela" līdz Inčukalna ielai, Kokneses prospektā, posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam, Ezermalas ielā, posmā no Annas Sakses ielas līdz Meža prospektam, Ostas prospektā, jaunajā ceļā uz Mežaparku no Viestura prospekta puses.

Tāpat apstāšanās un stāvēšanas liegums noteikts līdz pirmdienas plkst.7 Viestura prospektā, posmā no Meža prospekta līdz Ostas prospektam, Gatartas ielā, Bergenas ielā, Mātera ielā, Ernsta Bergmaņa ielā, Siguldas prospektā, autobusu apgriešanās lokā Meža prospekta un Gatartas ielas krustojumā un piebraucamajā iela pie Zooloģiskā dārza ieejas.

Līdz rītdienas plkst.20 ierobežojumi noteikti Bruņinieku ielas labajā pusē, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai, Noliktavas ielas labajā pusē no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Muitas ielai, Krasta ielas stāvlaukumā pie Salu tilta, Kronvalda bulvārī, posmā no Citadeles ielas līdz Muitas ielai, Stabu ielā, posmā no ēkas Stabu iela 60 līdz ēkai Stabu ielā 72, Tomsona ielā, no Mālpils ielas līdz Alojas ielai un 150 metru garā posmā no Alojas ielas virzienā uz Jāņa Daliņa ielu, ielas posmā no Maskavas ielas līdz skolai Maskavas ielā 273.

Ierobežojumi noteikti Matīsa ielas labajā pusē, no ēkas 51/53 līdz Aleksandra Čaka ielai, Skrindu ielā pie ēkas Skrindu ielā 1, Laimdotas ielā pie ēkas Aizkraukles ielā 14, Aspazijas bulvāra labajā pusē, posmā no Radio ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Kalnciema ielas kreisajā pusē, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielai, Artilērijas ielas labajā pusē, posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krāsotāju ielai, Sporta ielas kreisajā pusē, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Vesetas ielai.

Ierobežojumi noteikti arī Viļānu ielā, posmā no Kalna ielas līdz Ludzas ielai, Prūšu ielā, posmā ēkas Prūšu ielā 24 K2 līdz Malnavas ielai, Ikšķiles ielā pie ēkas Ikšķiles ielā 13, Raunas ielā, posmā no Burtnieku ielas līdz iebrauktuvei pie ēkas Burtnieku ielā 34, Ilūkstes ielā, pie ēkas Ilūkstes ielā 10 un piebrauktuvē pie ēkas Ilūkstes ielā 10, Purvciema ielā, piebraucamajā ceļā un stāvlaukumā pie ēkas Nīcgales ielā 22, Ilūkstes ielā, piebraucamajā ceļa un stāvlaukumā pie ēkas Ilūkstes ielā 101 k1, Vaidavas ielas kreisajā pusē, posmā no Dzelzavas ielas līdz Ieriķu ielai, Lielvārdes ielā pie ēkas Andromedas gatvē 11, Augusta Dombrovska ielā, posmā no Baltāsbaznīcas ielas līdz Mērnieku ielai, un Detlava Brantkalna ielā, posmā no Ilūkstes ielas līdz ēkai Detlava Brantkalna ielā 5.

Šodien un rīt tiks aizliegta arī transportlīdzekļu iebraukšana Mežaparka teritorijā ar SIA "Rīgas meži" izsniegtajām caurlaidēm, tas gan neskarot Pāvu ielas iedzīvotājus.