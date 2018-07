Lukjanovs, kritizējot tā dēvēto izglītības valodas reformu, atzina, ka Krievija domājot par to, kādus soļus spert līdz ar latviešu valodas nostiprināšanu mazākumtautību skolās. Viena no domām esot Krievijas skolu izveide Latvijā, kas varētu tikt veidotas pie vēstniecības un konsulātiem. Lukjanovs uzskata, ka tas ļautu būt brīviem "no vietējās metodoloģijas un visu lems mūsu [Krievijas] Izglītības ministrija".

Šadurskis norādīja, ka latviešu valodas lomas nostiprināšana izglītības sistēmā ir valsts iekšējs jautājums. "Savukārt Krievijas skolu izveidošana Latvijā ir tikai Lukjanova fantāzija un tam nav nekāda tiesiska pamata," uzskata ministrs.

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) skaidroja, ka Latvijā nav iespējams dibināt skolu, ja tās izglītības programma neatbilst virknei Ministru kabineta noteikumu. Arī starptautisko skolu izglītības programmas ir pielāgotas Latvijas prasībām attiecībā uz latviešu valodas apguvi u.c. Tāpat neesot iespējams dibināt privātu izglītības iestādi, ja tās izglītības programmas neatbilst iepriekš minētajam.

Dibinot izglītības iestādi, ir nepieciešama gan izglītības programmas licence, gan arī izglītības iestādes akreditācijas dokuments, kas apliecina atbilstību Latvijas likumdošanā noteiktajam, norādīja IZM, piebilstot, ka Latvijā nav iespējams dibināt skolu pie vēstniecībām. Piemēram, poļu vai citu mazākumtautību skolas visbiežāk dibina pašvaldības un šīs skolas atbilst visiem valsts izvirzītajiem nosacījumiem.