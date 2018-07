Google Maps

Slēgs gājēju ietvi Emiļa Melngaiļa un Strēlnieku ielas posmā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar ēkas nojaukšanas darbiem Strēlnieku ielā 8 no 10. jūlija līdz 8. augustam tiks slēgta gājēju ietve Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai un Strēlnieku ielas posmā no ēkas Strēlnieku ielā 6 līdz Emiļa Melngaiļa ielai.