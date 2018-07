Pēc ilgstošas meklēšanas policija grāvī Naukšēnu novadā atrod bezvēsts pazudušu vīrieti

Valsts policijā stāsta, ka, saņemot informāciju, likumsargi nekavējoties uzsāka vīrieša meklēšanu. Meklēšanā tika iesaistīti arī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kinologi ar diviem suņiem, mežniecības mednieki un vietējais mednieks. Tāpat meklēšanā piedalījās pazudušā vīrieša tuvinieki.

Policistiem nebija pavedienu, uz kuru pusi vīrietis būtu varējis doties, tāpēc meklēšana tika organizēta visā apkārtnē. Tika pārmeklētas pamestās apkārtnes mājas. Pazudušā vīrieša māja atrodas meža ielokā, tāpēc tika pārmeklētas gan meža ceļi un stigas, gan nomaļi apkārtnes ceļi.

Meklēšanas darbi turpinājās visu dienu, tika pieņemts lēmums meklēšanā iesaistīt Nacionālo bruņoto spēku helikopteru. Ņemot vērā, ka vīrietis atradās prombūtnē jau vismaz diennakti, zaudēt nedrīkstēja ne minūti. Gaidot helikopteru, policisti, mežsargi un tuvinieki turpināja brist mežus un grāvmalas, lai vīrieti ātrāk atrastu.

Visbeidzot, šajā pašā dienā ap pulksten sešiem vakarā viens no meklēšanā iesaistītajiem policistiem bezvēsts pazudušo vīrieti atrada sēžam grāvī apmēram pusotra kilometra attālumā no viņa mājvietas, netālu no Igaunijas robežas. Par laimi, vīrietis bija pie samaņas un viņa dzīvībai briesmas nedraudēja. Kungs bija nolēmis uz brīdi apsēsties, lai atvilktu elpu, taču pats saviem spēkiem nebija spējis piecelties.

Drošības labad uz notikuma vietu tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas vīrieti nogādāja ārstniecības iestādē, lai novērotu viņa veselību.

Policijā piemin, ka grāvī sēdošais vīrietis nebija pamanāms no apkārtnes ceļiem un, pateicoties visu iesaistīto pušu veiksmīgai sadarbībai, šis stāsts ir beidzies laimīgi.