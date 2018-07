Salaspils ielas remonta laikā par 200 metriem pārnesta pietura „Slāvu tilts”, tāpat arī pārvietota pieturvieta „Ķengarags 2” virzienā uz centru. Tagad pieturvietas ir tālāk un daudziem jāmēro lielāks ceļš līdz tām, tās ir nostāk no mājām un pēc visa spriežot būs paredzētas nevis vietējo iedzīvotāju vajadzībām, bet gan, lai ērtāk nokļūtu Akropolē. Jauns.lv uzņēmumā „Rīgas satiksme” interesējās, vai pēc būvdarbiem pieturas tiks atjaunotas iepriekšējās vietās?

Baiba Bartaševiča, „Rīgas satiksmes” pārstāve, Jauns.lv informēja: „SIA „Rīgas satiksme” norāda, ka būvdarbu laikā pieturvietas pārceļ būvdarbu veicējs un „Rīgas satiksme” ir tikai pārvadātājs, kura transportlīdzekļi apstājas izvietotajās pieturvietās. Vēlamies norādīt, ka līdz ar tirdzniecības centra „Akropole” būvdarbiem būvnieks veic visu tuvākajā apkārtnē esošo pieturvietu izvietojuma optimizāciju, skarot pieturvietas līdz pat Rušonu ielai. Pieturvieta „Slāvu iela” pēc būvdarbu noslēgšanās būs novietota pa vidu dzīvojamās apbūves masīvam, nodrošinot ērtāku sasniedzamību pasažieriem. Tāpat tiks izveidota jauna pieturvieta 15. trolejbusa un 18. autobusa maršrutā, kas būs izvietota pretim iebrauktuvei tirdzniecības centra teritorijā”.

Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva

Atbildē nav skaidri norādīts, ka pieturvietas atgriezīsies vecajās vietās, bet gan notiks „pieturvietu izvietojuma optimizācija”, tādēļ ķengaragiešu bažām varētu būt zināms pamats.

Sandis Riekstiņš, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis (Jaunā konservatīvā partija), Jauns.lv teica: „Esmu ķengaragietis, tāpēc zinu par kurām pieturām ir runa. Diemžēl mēs, opozīcijas deputāti, par notiekošo „Rīgas satiksmē” zinām tikpat daudz, cik ierindas iedzīvotāji. Neviens mums sīkāku informāciju nesniedz. Rīgas domē ir Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija, kurā spriežam par pieturvietu un arī to nosaukumu maiņām. Šajā komisijā jautājumi par šīm konkrētajām Ķengaraga pieturām nav izskatīti. Visdrīzāk, ka pozīcija jau atbildēs, ka pieturvietas tika pārceltas būvniecības dēļ, bet nav skaidrs arī, ko nozīmē šī „pieturvietu optimizācija”. Es noteikti par to interesēšos un uzdošu attiecīgus jautājumus. Katrā ziņā ar „Akropoles” būvniecību notiek visādi brīnumi. Daudzi bubina, cik tā ir pamatota...”.

Vilnis Ķirsis, arī Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis („Vienotība”), Jauns.lv pauda: „Sabiedriskā transporta pieturvietas reizēm vajag un ir nepieciešams pārvietot. Bet jautājums, kā to dara, vai ir veikti kādi pasažieru plūsmas mērījumi, sabiedriskā apspriešana. Šai gadījumā, cik zinu, nē. „Rīgas satiksme” vispār rīkojas nevienam neko neprasot, kā paši grib. Tā pavisam nesen bija ar 1. tramvaja maršrutu, to novirzot caur Centrāltirgu, kas braucienu paildzināja par trīs minūtēm. Tas bija galīgi garām! Protams, iedzīvotāji var protestēt pret pieturvietu pārvietošanu un panākt to, lai tās atkal būtu iepriekšējās vietās. Bet tas būs iespējams tikai tad, ja šīs pieturvietas pēc būvniecības kļūs par pastāvīgām. Kamēr notiek būvniecība, visi teiks, ka tas ir tikai pagaidu variants”.

Savukārt vēl viens Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis Jurģis Klotiņš (Nacionālā apvienība) Jauns.lv teica: „Manā ieskatā SIA „Rīgas satiksme” vienpersoniski nedrīkst mainīt pieturvietas novietojumu. Uzskatu, ka gala lēmumu ir jāpieņem Rīgas domes Satiksmes departamentam. Konsultācijas ar iedzīvotājiem ir obligāti nepieciešamas”.

Arī Rīgas domnieks Viesturs Zeps („Latvijas attīstībai”) pauž sapratni par Ķengaraga iedzīvotāju bažām: „Būvniecības darbu laikā ir izveidoti pagaidu risinājumi sabiedriskā transporta plūsmai. Esmu pat saņēmis atsauksmes no dažiem iedzīvotājiem, ka tie ir puslīdz loģiski izveidoti. Savukārt Ķengaraga iedzīvotāju satraukums lielā mērā ir saistīts ar situāciju, kāda teorētiski būs pēc būvdarbu noslēgšanās, proti, kad būs „optimizētas vairākas pieturas”.

Manā ieskatā nav pieņemams, ka „Rīgas Satiksme” (arī Rīgas domes Satiksmes departaments) neņem vērā iedzīvotāju intereses, kā tas diemžēl notiek aizvien biežāk. Lūgšu skaidrojumu Satiksmes departamentam par radušos situāciju un iecerēto risinājumu un pamatojumu”.

Toties galvaspilsētas pozīcijas deputāts Andrejs Kameņeckis ir pārliecināts, ka viss ir kārtībā: „Nevaru komentēt šo konkrēto gadījumu, bet esmu dziļi pārliecināts, ka Rīgas domes Satiksmes departaments strādā augstākā līmeni un visi pieņemti lēmumi ir profesionāli un ar vēlmi padarīt rīdzinieku ikdienas dzīvi vēl labāku, ērtāku un drošāku”.