Rīgas Teikas vidusskolas telpas, kurā apmetušies XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki no Alūksnes un Apes novadiem. (Foto: LETA)

FOTO: ieskaties svētku aizkulisēs - tā dzīvo Dziesmu un deju svētku dalībnieki

Paralēli atbildīgajiem mēģinājumiem un Dziesmu un deju svētku norisēm Rīgas pilsētā, svētku dalībnieku lielākā rosība notiek tieši Rīgas skolās, kurās izmitināta lielākā daļa koristu un dejotāju no 118 Latvijas pašvaldībām. Skolas, kuru gaiteņos vēl pirms neilga laika ņirbēja skolnieku bari, tagad pārvērtušās par teju vai labiekārtotiem mitekļiem tūkstošiem dziedātāju un dejotāju. Piedāvājam foto ieskatu no Rīgas Teikas vidusskolas telpām, kur izmitināti svētku dalībnieki no Alūksnes un Apes novadiem.